"ملك جمال الرخويات".. 5 حيوانات تتنافس على اللقب الغريب

وطن: على مدى أسبوعين، تنافست 5 حيوانات تنتمي إلى الرخويات ضمن مسابقة "أجمل حيوان من الرخويات لهذا العام"، التي تنتهي الأحد بإعلان اسم الفائز.

ومنذ عامين، يتولى مركز "لوفه" المتخصص في الأبحات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في فرانكفورت الألمانية، تنظيم المسابقة التي تستند إلى التصويت عبر الإنترنت.

وقالت مديرة المركز كارولا غريف لـ"فرانس برس": "من بين كل اللافقاريات، تحظى الرخويات بالتقدير الأكبر من البشر، إلا أن هذه الأنواع مهملة بشكل مثير للاستغراب في البحوث الجينية".

وأجرى المتخصصون عملية اختيار أولى من بين أكثر من 85 ألف نوع من الرخويات المعروفة في العالم، ومنها الحلازين الأرضية والبحرية والبزاق والمحار.

وانطلقت عملية التصويت على أجمل حيوان من الرخويات إلكترونيا مطلع مارس الجاري، أما الحيوان الفائز فستحدد الخارطة الجينية الخاصة به، بهدف فهم كيفية تطوره والفوائد التي قد يوفرها للبشر بصورة أفضل.

وكان الفائز في العام الماضي حلزونا كوبيا ملونا ينتمي إلى نوع "بوليميتا بيكتا".

أما الحيوانات التي وصلت إلى المرحلة النهائية من المسابقة هذه السنة، فهي هاليوتس من تشيلي معروف باسم "لوكو"، وبزاقة، وحلزون بحري من دون صدفة، ومحار عملاق، وبزاقة بحرية ذات قرون.

والرخويات موجودة على كوكب الأرض منذ أكثر من 500 مليون سنة، وتحتل المرتبة الثانية بعد الحشرات من حيث الأعداد في العالم.

المصدر: (سكاي نيوز عربية)