"واتساب" يستعد لإطلاق ميزة "وقف المكالمات المزعجة"

وطن: عرض موقع "وابيتا إنفو" لقطات مسربة لتطوير تطبيق المحادثة الفوري الشهير "واتساب"، وأظهر استعداده إطلاق ميّزة جديدةً لمنع المكالمات العشوائية.

وتعمل الميّزة على منع المكالمات من مصادر مجهولة، وهذه المشكلة التي كانت تظهر في المجموعات، حيث تكون كل الأرقام متاحة ويمكن لأي شخص إجراء مكالمة.

وأشار الموقع المتخصص في التكتولوجيا، أن المكالمات ستظهر في الإشعارات، ويمكن تشغيل هذه الميزة من الإعدادات قريباً.

ولم يفصح الموقع عن موعد إطلاق بشكل دقيق، مع توضيح فكرة أن "واتساب" قد لا يطلق كل مزاياه في العادة.