جوجل تُطلق تصميمًا جديدًا لتطبيقاتها المكتبية

وطن: أطلقت جوجل تصميمها الجديد لتطبيقاتها المكتبية التي تتضمن خدمة المستندات Google Docs، والشرائح التقديمية Slides وجداول البيانات Sheets، إضافةً إلى خدمة التخزين السحابي Google Drive.

وأصبح بإمكان المستخدمين ملاحظة التصميم الجديد في خدمات جوجل السحابية، وذلك بعد أن كانت الشركة قد أعلنت عنه في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري.

ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل العثور على أكثر الخيارات أهمية، وتحسين إظهارها عبر التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها.

ويتضمن التصميم الجديد العديد من التحسينات لتجربة المستخدم، مثل واجهة الاستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات والجداول والشرائح لمساعدة المستخدمين في العثور بشكلٍ أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل متكرر.

وأضافت جوجل تحسينات إلى تصميم قسم التعليقات ضمن المستندات، وعلى الخلفيات والمساطر وخطوط الشبكة.

وعدلت الشركة تصميم Google Drive لعرض الخيارات الرئيسية بشكل مباشر على الملفات لتسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت للمستخدم.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد العديد من العناصر في وقت واحد وإجراء العمليات بشكل جماعي للمهام المتكررة.

ويضيف التصميم رقائق بحث جديدة تشمل البحث وفق نوع الملف واسم مالكه، وتاريخ التعديل الأخير للمساعدة في العثور على الملفات بشكل أسرع.

وتتوفر التحسينات الجديدة لجميع مشتركي خدمة Google Workspace للشركات، وعملاء خدمتي G Suite Basic و Business، والمستخدمين من أصحاب حسابات جوجل الشخصية.