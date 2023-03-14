"تيك توك" سيزيد مدة المقاطع المصورة إلى 20 دقيقة

وطن: قالت تطبيق "تيك توك" إنه سيمنح صناع المحتوى من خلاله خدمة إنتاج مقاطع أطول تصل إلى 20 دقيقة، وذلك باستخدام خدمة "سيريز" الجديدة.

وسيتيح التطبيق بهذه الخدمة الجديدة وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعاً مصوراً مطولاً، ويتجاوز المدة الحالية بــ 10 دقائق أخرى.

وتفتح الخدمة الجديدة الباب أمام مستخدمي "تيك توك" لجني مزيداً من الأموال، مقتحماً بذلك باب المنافسة مع شركة "اليوتيوب".

ويطمح تطبيق "تيك توك" بهذه الخدمة الجديدة كسر حالة احتكار "اليوتيوب" لمحتوى مثير للإعجاب ومطلوب من المشاهدين مثل وصفات إعداد الطعام والتمرينات الرياضية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخدمة الجديدة مجانية ام مقابل مالي يدفعه المستخدم مقابل التمتع بها.

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق "تيك توك" مليار مستخدم نشط في الشهر في سبتمبر 2021، ولم تظهر أي إحصائيات بعد هذا التاريخ كم بلغ عدد مستخدميه.