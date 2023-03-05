تعرف على أحد أفضل هواتف موتورولا الجديدة

وطن: بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد Moto G73 الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.4/73.8/8.3) ملم، وزنه 181 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 930 ، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.