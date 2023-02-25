إشهار رواية "الأسير 1578" للمعتقل هيثم جابر

وطن: أعلن اليوم السبت عن توقيع وإشهار رواية "الأسير 1578"، للمعتقل هيثم جابر من قرية حارس في محافظة سلفيت.

وحضر حفل التوقيع الذي عقد في ملتقى رواد المكتبة، ومكتبة بلدية جنين، اليوم السبت،القائم بأعمال مديرة الثقافة في جنين حنين الزرعيني، ومدير ملتقى رواد المكتبة إسراء عبوشي، ومدير مكتبة بلدية جنين كمال سمور، وشعراء وكتاب، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأكد المتحدثون أن الرواية هي إضاءة جديدة على معاناة الأسرى وتحمل ملحمة إنسانية تنقل الأدب والفلسفة والنضال والإنسانية، وتعبر عن الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم في كافة الجوانب، منذ لحظة اعتقالهم.

وأشاروا إلى أن الرواية تطرقت بوضوح لقضية الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الأسرى، مع التأكيد أن الأسرى يحتاجون لجهود أكبر لإبراز قضيتهم.

والأسير جابر، معتقل منذ عام 2002، وحكم عليه بالسجن لمدة 28 عاما، وكان طالبا في جامعة النجاح الوطنية قسم الصحافة والإعلام، وحصل على شهادة جامعية تخصص تاريخ داخل سجون الاحتلال.

وأصدر جابر ثلاثة مؤلفات داخل الأسر، وهي: ديوان شعر (زفرات في الحب والحرب) جزئين، مجموعة قصصية بعنوان "العرس الأبيض"، رواية "الشهيدة".