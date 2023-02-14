عالم الأزياء حكايتي

كتب: بهاء أحمد

أيقن جيداً أن عنوان حكايتي عالم الأزياء يبدو خفيف الظل، لكنه عن قرب يبدو أكثر ثقلاً.

منذ أن فكّرت تدوين حكايتي مع عالم الأزياء، سُرعان ما ااختلط ما بداخلي من مشاعر وتبعثرت في مخيلتي الذكريات والصور وتسابقت إلى ذهني العديد من العبارات والكلمات إلّا أنَّ كلّ مداد الكَلِمة وحروف اللغة لم تُعنّي على وصفِ ما بقلبي لها !

فَليس هُناك أصعب من أن أخوض المكان الذي كان جزءاً لا يتجزأ من روتين حياتي على مر اربعة سنوات ، التي مضت أيامها سريعاً في أرجاء محل مكاوي نيو مان !!

ولا بد من توجيه رسالة إلى من تحداني بخسارتي في عالم الأزياء.. انا اليوم موديل فاشن _مسؤول تسويق مبيعات في شركة نيو مان مكاوي.

تعتبر البدلات الحديثة والأنيقة بديلاً ممتازًا للأنماط التقليدية. سواء كنت تبحث عن شيء أنيق لارتدائه للعمل أو لمناسبة رسمية أكثر ، يمكن أن تترك البدلة العصرية الأنيقة انطباعًا دائمًا. فيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند اختيار بدلة عصرية وأنيقة.

أولاً ، اختر المقاس المناسب. مفتاح المظهر العصري والأنيق في البدلة هو العثور على المقاس المناسب. ابحث عن بدلة ذات صورة ظلية أكثر تنظيماً واختار المقاس المناسب الذي تم تعديله ليناسب مقاسك تمامًا. سيتمكن الخياط الجيد من إرشادك إلى أفضل الطرق لتحقيق الملاءمة المثالية لنوع جسمك، مما يتيح لك إنشاء مظهر عصري وأنيق.

بعد ذلك، اختر الألوان الكلاسيكية. يعد الأسود والأزرق الداكن والرمادي دائمًا خيارات ممتازة لإضفاء مظهر كلاسيكي خالٍ من الزمان. ومع ذلك، يمكنك أيضًا اختيار ألوان أكثر حيوية، مثل العنابي والأزرق والأخضر، طالما يتم الاحتفاظ بها بتدرج دقيق.

ثالثًا، اختر الأقمشة الحديثة التي تمنحك إحساسًا خفيفًا. تعتبر المواد المهيكلة، مثل التويد والصوف، مثالية لمظهر مكتب أنيق. لحدث أكثر رسمية، اختر أقمشة مثل المخمل أو الحرير ذات اللمسات الأخيرة الفاخرة والأنيقة.

رابعًا، أكمل مظهرك بالملحقات المناسبة. سيضفي القميص الأبيض الناصع وربطة العنق الأنيقة لمسة من الرقي على مظهرك. ستؤدي إضافة منديل جيب بلون زاهي إلى إبراز بدلتك العصرية الأنيقة.

أخيرًا، اختر الحذاء المناسب. يمكن أن تدمر الأحذية الخاطئة الملابس التي تم تجميعها بشكل مثالي، لذا اختر بحكمة. تعتبر أحذية أوكسفورد التقليدية دائمًا خيارًا جيدًا، مثلها مثل الأحذية المصقولة اللامعة للحصول على مظهر أكثر حداثة.

باتباع هذه النصائح، ستتمكن من إنشاء مظهر عصري وأنيق يلفت الأنظار بالتأكيد. من خلال المجموعات الصحيحة من الألوان والأقمشة والاكسسوارات والأحذية، يمكنك إنشاء مظهر أنيق ومتطور يضمن لك التميز عن الآخرين.

وفي الختام: لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات وليس من الصعب دخول عالم الأزياء ولكن الصعب هو الخروج منها...!

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