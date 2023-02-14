"كان لي اسم آخر " للشاعرة الألمانية أنيز كولتز بترجمة الجزائري الخضر شودار

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع في فلسطين المجموعة الشعرية بعنوان " كان لي اسم آخر " للشاعرة الألمانية الفرنسية أنيز كولتز بترجمة المترجم والشاعر الجزائري الخضر شودار، بحيث تقع المجموعة في ١٨٢ صفحة من القطع المتوسط من تصميم أيمن حرب.

وتعتبر كولتز المولودة عام ١٩٢٨ واحدة من أهم شعراء لوكسمبورج المعاصرين، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية من أهمها جائزة لوكسمبورغ عام ١٩٦٢، وجائزة كلود سيري عام ١٩٨١، وجائزة جون مالريوه 1991، وجائزة بليز سندرار عام ١٩٩٢، ومنحتها الأكاديمية الملكية البلجيكية جائزتها في 1994، كما نالت جائزة أبولينير سنة 1998 ، وفي 2008 جائزة سيرفي ، (عن ديوانها «موضع الكلمات الآخر» وكذلك في عام ٢٠١١ حصلت على جائزة تيوفيل غوتيي.

ويعتبر الأكاديمي والمترجم الجزائري الخضر شودار ، واحد من المترجمين الذي تميّزو في ترجمة الأعمال الشعرية من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية إضافة إلى عمله الأكاديمي في جامعات الولايات المتحدة، بحيث صدرت له ترجمات عدّة منها الموسيقى المشوشة التي تأتي من الأشجار، لويز غلِ ، والعالم يمشي معي، أنيز كولتز، وملمسك ناعم كموت شجرة ألان بوسكي، كما صدرت له شبهات المعنى والجهة الأخرى من الأشياء.

فيما تضم هذه المجموعة الصادرة حديثا ما يزيد عن ثلاثين قصيدة مترجمة، امتازت بالشاعرية والتنوع في موضوعاتها وهويتها المكانية والزمانية.

مقاطع مختارة من المجموعة الشعرية:

في هذا العالم

الذي لا يدور حول نفسه

كل شيء مرّتب

حتى العدم

ماضينا يبقى

حاضرنا

والمسافة بين الحياة والموت

ثابتة.

**

مؤرقاً

يركض الليل

حافيا فوق السطوح

باجتيازي

لجدار الأبجدية

أنا الوحيدة

من تفك القصائد

التي كتبها القمرفي السماء

**

اللغة تموّه

الحقيقة

الكلمات لا تحتوي

الأشياء

والحقيقة المعروفة

ليست إلا تخيلا للواقع.