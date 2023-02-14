افتتاح معرض "إحلال" في متحف ياسر عرفات

وطن: افتتح د. محمد اشتية رئيس الوزراء ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، معرض "إحلال"، في قاعة المعارض بمتحف ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء 14/2/2023، بحضور انتصار الوزير (أم جهاد) رئيسة لجنة متحف ياسر عرفات، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، ود. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وأعضاء من لجنة المتحف وشخصيات سياسية وثقافية واعلامية فلسطينية وأجنبية، وسفراء بعض الدول المعتمدة في فلسطين.

وأكد د. محمد اشتية على أهمية هذا المعرض في توثيق جرائم الإستعمار الاستيطاني، واعتبره وثيقة تُقدم للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان، وأفعال المستوطنين الإرهابية.

وقال اشتية: نفتتح هذا المعرض الذي يحاكي العدوان المستمر على أرضنا، والذي يبين بشاعة الاستيطان، ويبين أيضاً أننا سنبقى أوفياء لهذه الأرض من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

واعتبر اشتية أن ما تم عرضه في قاعة المعارض كقرية النبي صموئيل، وعائلة الدوابشة في قرية دوما، وبيتا، وكل المدن الفلسطينية، نموذجا لما سوف تتجه نحوه الأمور من تصعيد تتلاشى فيه المسافة بين الجيش والمستوطنين، فهم فريق واحد في الإعتداء على أمن الفلسطيني.