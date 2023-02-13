ميزة جديده في تطبيق "واتس أب"

وطن: تعمل خدمة التراسل الفوري "واتس أب" على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة ما يصل إلى 100 صورة وفيديو ضمن الدردشة.

وأبلغ عن الميزة الجديدة موقع WABetaInfo الذي يختص برصد الميزات التجريبية في واتس أب، وقال إنها موجودة في الإصدار ذي الرقم 23.3.0.75 من تطبيق الخدمة في نظام التشغيل "iOS".

يُشار إلى أن واتس أب بدأت قبل أيام فقط اختبار الميزة ذاتها لمستخدمي الإصدار ذي الرقم 2.23.4.3 من تطبيقها في نظام التشغيل أندرويد، والآن يبدو أن الاختبار توسّع ليشمل مستخدمي هواتف آيفون.

وتتيح الميزة المُختبرَة للمستخدمين مشاركة الوسائط مع الأسرة والأصدقاء، وقال WABetaInfo إنه بعد فتح قسم اختيار الصور ثم اختيار أكثر من 30 صورة سيظهر خيار جديد لمشاركة 100 صورة أو فيديو

وأردف: "ذلك لأن واتس أب تقصر عدد الوسائط التي يمكن مشاركتها في الدردشة دفعة واحدة بثلاثين فقط".

وفيما يتعلق بالوسائط المتعددة أيضًا، اكتشف الموقع أن واتس أب تعمل على اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بإرسال الصور بدقتها الأصلية، وكان الموقع قد كشف أن التطبيق يعمل على تطوير خيار لإدارة جودة الصور المُشارَكة.

يُذكر أن واتس أب يختبر في الوقت الراهن العديد من الميزات الجديدة، مثل: ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية، مما يسهل على المستخدمين معرفة محتوى الرسائل دون الحاجة إلى الاستماع إليها.

وكان موقعWABetaInfo قد كشف عن هذه الميزة أول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر 2021، ثم أعلن عن توقف تطويرها لأسباب غير معروفة.

والآن يبدو أن واتس أب عادت إلى اختبارها لعلها تطلقها في تحديث قادم. ويُتوقع أن يقتصر دعم هذه الميزة في البداية على اللغة الإنجليزية، وبعض اللغات الأجنبية الأخرى.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتس أب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج iOS التجريبي.

تجدر الإشارة إلى أن واتس أب أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن عدد من الميزات المهمة، مثل: الحالة الصوتية، وأداة تحديد الجمهور، وميزة تفاعلات الحالة، ودوائر الملف الشخصي للحالة للإشارة إلى وجود تحديثات جديدة، وميزة رؤية معاينة مرئية لمحتوى الروابط التي تُشارك في تحديثات الحالة.