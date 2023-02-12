"صدمة مناخية".. صبار في جبال الألب الباردة

وطن: من المعروف أن الصبار الشائك يظهر في المناخات الحارة والجافة، إلا أن كارثة مناخية تقرع أجراس الخطر مع ظهور هذا النوع من الصبار في جبال الألب السويسرية شديدة البرودة.

وأعلنت بلدية فول في مقاطعة مارتيني في كانتون فاليز بسويسرا، أن هذا النبات الغازي وغير الأصلي غير مرحب به في المنطقة، باعتباره محبا للمناخات الجافة والحارة.

وقال عالم النبات بيتر أوليفر بومغارتنر، لصحيفة "الغارديان" إنه في حين تفضل هذه النباتات المناخات الحارة، فإنها تستطيع التكيف في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر (5 درجات فهرنهايت)".

وأضاف: "ما لا يحبه هذا النوع هو الطقس الرطب، لذا فإن تناقص الغطاء الثلجي يوفر بيئة خصبة له كي ينمو".

وجعلت درجات الحرارة المتزايدة الحياة على المنحدرات السويسرية صعبة في السنوات الأخيرة، وسلطت الضوء عليها سلسلة من الصور تظهر مصاعد التزلج مهجورة والمنحدرات الخالية من الثلوج في ذروة موسم التزلج.

ومؤخرا، كشف ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية عن مجموعتين من الرفات البشرية، بالإضافة إلى حطام تحطم طائرة عام 1968 كان متجمدًا تحت الجليد والثلج.

المصدر: (سكاي نيوز عربية)