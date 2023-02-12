"تيليجرام" يدعم استيراد محادثات "واتساب" عبر "أندرويد"

وطن: أصبح تطبيق التراسل الفوري تيليجرام (Telegram) يحظى بشعبية متزايدة، وينضمّ إليه شهرياً ملايين المستخدمين. فقد استطاع التطبيق أن يسجّل قفزات متتالية في عدد المستخدمين.

حدث ذلك بعد إعلان شركة واتساب عن سياسة خصوصيتها الجديدة التي ستُشاركها مع فيسبوك؛ ولتسهيل الأمور على المستخدمين، أصبح تيليجرام يدعم استيراد محادثات واتساب الحالية.

رافق هذه القفزات في عدد المستخدمين إصدار التحديث لمستخدمي نظام تشغيل iOS، ولكنه أصبح اليوم متاحاً أمام حاملي الهواتف بنظام تشغيل أندرويد، وتحديداً من على إصدار تيليجرام 7.4.

ولعلّ أبرز ما يميّز هذه الإضافة الجديدة هو أنك لن تفقد محادثات واتساب السابقة عبر التطبيق، في حال كنتَ تريد التحوّل إلى تيليجرام. ولا يتوقف الأمر عند النص فقط، بل إن الوسائط والمستندات والمحادثات الجماعية تدخل في المعادلة أيضاً.

يُمكن القول، ومن دون مبالغة، إن تيليجرام أصبح اليوم من أقوى تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري بين الأصدقاء -على غرار واتساب- لأنه يوفر الكثير من المزايا والتحديثات الجديدة كل فترة لمستخدميه.

فهو يقدم الكثير من الخيارات التي لا تجدها في أي تطبيقٍ آخر، والتحديث الأخير كان خطوةً ذكية من الشركة، لأنها قدّمت للمستخدمين كل ما يلزم من أجل التحوّل الكامل إلى تيليجرام بدلاً من واتساب؛ مع ميزة إضافية، وهي التشفير الكامل.

ففي السابق لم يكن من السهل نقل محادثات واتساب إلى تيليجرام؛ ولكن بعد تحديث سياسة الخصوصية الجديدة في واتساب، أضاف تيليجرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين باسترداد المحادثات من تطبيقات المراسلة الأخرى -مثل واتساب ولاين- إلى التطبيق.

وبالتالي، إذا كنت ترغب في الانتقال إلى تيليجرام، وتخاف من فقدان المحادثات على واتساب، فإن هذه الميزة ستحلّ المشكلة تماماً.

استيراد محادثات واتساب إلى تيليجرام عبر أندرويد

قبل عملية النقل، تأكد أنه يمكنك نقل الدردشات إلى المحادثات السحابية في تيليجرام. ويجب أن تعرف أنه لا يمكن نقلها إلى المحادثات السرية، ولكنها ستحمل طابعها الزمني على واتساب.

وأيضاً بمجرد استيراد إحدى الدردشات، ستتم إضافة الرسائل التي تم استيرادها إلى الجزء السفلي من الدردشة، مع ظهور الرسائل لكلا الطرفين؛ ما يعني أنه سيتم تنبيه الطرف الآخر بأنك نقلتَ المحادثة إلى تيليجرام.

ومن المزايا المثيرة، أن تيليجرام تتيح لك اختيار المحادثات عند نقلها إلى أي محادثة أخرى، بخلاف جهات الاتصال تلك التي تجري محادثة معها على واتساب. قد يبدو هذا غريباً، ولكنه لا يزال بإمكانك اختيار نفس جهات الاتصال على واتساب.

المرحلة الأولى تأتي قبل نقل محادثات واتساب إلى تيليجرام، وهي تحديث تيليجرام إلى النسخة الأحدث على الهاتف. فالنسخ السابقة لإصدار 7.4 لم تكن تدعم هذه الميزة؛ لذا اتجه إلى متجر التطبيقات وتأكد من امتلاكك أحدث نسخة متاحة، ثم افتح تطبيق واتساب وقم بالتالي:

حدّد المحادثة التي ترغب في نقلها إلى تيليجرام (فردية أو جماعية).

اضغط على القائمة ثلاثية النقاط (⁝).

اضغط على "المزيد" (More).

ثم "نقل الدردشة" (Export).

هنا سيسألك واتساب إذا كنت ترغب في تضمين الوسائط، عند نقل الدردشة، فيمكنك تضمينها أو اختيار نقل المحادثة "بلا وسائط".

ستظهر لك الآن قائمة المشاركة (Share)، فاضغط على تطبيق تيليجرام.

الآن ستظهر قائمة بجميع المحادثات على تيليجرام، ثم اضغط على "استيراد" في النافذة المنبثقة. وبمجرد الانتهاء من عملية النقل، انقر فوق "تم" (Done).

أخيراً وبعد انتهاء عملية نقل المحادثة، سيتم إشعار الطرف الآخر في تيليجرام -والذي تمّ نقل المحادثة إليه- كما أنه سيرى جميع المحادثات التي تمّ نقلها.

كيفية نقل محادثات واتساب إلى أجهزة آيفون

يوجد هناك اختلاف بسيط بين أندرويد وآيفون من حيث طريقة نقل محادثات واتساب إلى تيليجرام، وهو التالي:

افتح واتساب على آيفون.

ادخل على محادثة واتساب التي ترغب في نقلها.

ادخل على ملف تعريف جهة الاتصال.

انزل للأسفل وانقر على خيار Export Chat "تصدير الدردشة".

سيسألك واتساب عما إذا كنت تريد تضمين الوسائط أو بدونها، اختر منها ما تريد. ومن قائمة المشاركة، اضغط على تطبيق "تيليجرام".

ابحث واختر جهة الاتصال التي تريد استيراد الدردشة إليها.

من الرسالة المنبثقة، أكد عملية التصدير بالضغط على خيار "استيراد".

سيقوم تيليجرام الآن باستيراد المحادثة.

وبمجرد اكتمال العملية، اضغط على "تم".

وكما أندرويد، ستجد بعد الانتهاء جميع رسائل واتساب في المحادثة على تيليجرام، مع نفس الطابع الزمني القديم على واتساب.

عند اكتمال الأمر ستظهر رسائل محادثة واتساب ضمن محادثة تيليجرام الجديدة كما هي بالترتيب ومصنفة حسب المرسل، ومع توقيت إرسالها الأصلي أيضاً، لكن مع اختلافين أساسيين:

ستكون هناك علامة على أن الرسالة تم استيرادها من واتساب على كل رسالة.

لن تظهر الرسائل المستوردة في مكانها الطبيعي، في حال كانت المحادثة على تيليجرام تتضمن حديثاً سابقاً، بل إنها ستظهر كحديثٍ جديد؛ ما يجعل الأمر أقلّ ملاءمة إن كنت قد انتقلت لاستخدام تيليجرام مسبقاً.

وكما ذكرنا سابقاً، فإن تيليجرام يتيح لك اختيار المحادثة عند نقلها من واتساب إلى أي محادثة في تيليجرام، ولا يتم نقل محادثات واتساب تلقائياً إلى نفس جهات الاتصال؛ لذلك عند النقل، تأكد دائماً من اختيار المحادثة بطريقة صحيحة.

علاوةً على ذلك، إذا قمت بالضغط عن طريق الخطأ على محادثة أخرى، وبدأت عملية الاسترداد، فلا يوجد هناك زر على تيليجرام لإيقاف العملية، وسيتم نقل جميع المحادثات إليها بمجرد الانتهاء.

مع أن عملية الانتقال من تطبيق محادثة إلى آخر نادراً ما تتضمن نقل الملفات والمحادثات، فقد كانت ميزة نقل المحادثات من واتساب إلى تيليجرام هامة للغاية من حيث تشجيع المستخدمين المهتمين بالحفاظ على تاريخ محادثاتهم على الانتقال إلى تطبيق تيليجرام.

وهكذا لا تحتاج إلى ترك محادثاتك الممتعة وملفات الوسائط وملفات PDF خلفك أثناء مغادرة الواتساب. يوجد دائماً خيار لتصدير الدردشة مع الوسائط أو بدونها ، يمكنك تحديد أي منهما وفقاً لمتطلباتك. تستغرق عملية تصدير الدردشة من واتساب إلى تيليجرام بضع ثوانٍ، لكن لا يمكنك نقل الدردشات إلا إذا كان الطرف الآخر الذي أجريت معه محادثة على واتساب موجوداً أيضاً على التيليجرام.

أمور يجب مراعاتها عند نقل المحادثات الجماعية

وهناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها أثناء نقل الدردشات الجماعية، وهي:

لن تتم إضافة أعضاء المجموعة غير الموجودين على تيليجرام تلقائياً إلى المجموعة.

يمكنك دعوة هؤلاء الأعضاء الذين ليسوا على تيليجرام عن طريق إرسال رابط دعوة إليهم.

يمتلك مسؤول المجموعة التحكم للسماح للأعضاء الجدد بعرض الرسائل القديمة أم لا.

سيصبح الشخص الذي ينقل الدردشات إلى تيليجرام مسؤول المجموعة تلقائياً. يمكن للمرء فيما بعد تغيير أو نقل ملكية المجموعة.