سامسونغ تكشف عن هاتفها الأقوى وكاميراته الفائقة الدقة

وطن: كشفت سامسونغ عن مجموعتها الأحدث من هواتف غالاكسي، والتي شملت هاتف S23 Ultra المزوّد بكاميرات فائقة القدرات.

ويأتي هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد بهيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.4/78.1/8.9) ملم، وزنه 234 غ، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 عالي المتانة.

أما شاشته فأتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3088/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 501 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

ويتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير الفائقة للكاميرا الأساسية، والحفاظ على دقة الصور مع معدل التقريب الكبير، إذ حصلت الكاميرا على 3 عدسات بدقة (200+10+10) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 12 ميغابيكسل، وزودت بتقنيات خاصة لتوثيق صور وفيديوهات عالية الدقة أيضا.

وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.'