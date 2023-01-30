آبل تطور برنامجًا لإنشاء تطبيقات الواقع الافتراضي

وطن: تعمل شركة "آبل" (Apple) على تطوير برنامج لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات لنظارات الواقع المختلط (Mixed Reality) القادمة، ليتمكنوا من بناء تطبيقات الواقع المعزز الخاصة بهم.

جاء ذلك في تقرير لوكالة "رويترز" استنادا إلى 4 أشخاص عملوا على النظارة. ونقلت رويترز عن تقرير لـ"بلومبيرغ نيوز" (Bloomberg News) أن الشركة الأميركية كانت تجري محادثات مع مجموعة من الشركاء الإعلاميين، بما في ذلك شركة "والت ديزني" لتطوير محتوى الواقع الافتراضي لنظارات الرأس الخاصة بها.

وباستخدام البرنامج الجديد، تأمل "آبل" أن يتمكن حتى أولئك الأشخاص الذين لا يعرفون برمجة الحاسوب من الطلب من المساعد الصوتي "سيري" (Siri) عبر النظارة إنشاء تطبيق الواقع الافتراضي، ويمكن توفيره بعد ذلك عبر متجر تطبيقات آبل ليتمكن الآخرون من تنزيله.

ويمكن للأداة، على سبيل المثال، أن تسمح للمستخدمين ببناء تطبيق يظهر حيوانات افتراضية تتحرك في جميع أنحاء الغرفة، وفوق كائنات واقعية أو حولها، من دون الحاجة إلى تصميم الحيوان من نقطة الصفر وحساب حركته في مساحة ثلاثية الأبعاد بها عوائق.

والواقع المختلط هو واحد من 3 أنواع من تقنيات الواقع الممتد التي غالبًا ما ترتبط بالميتافيرس. ويمكن أن تسمح سماعة الرأس لمرتديها باستخدام كائن من العالم الحقيقي لإثارة تفاعل في العالم الافتراضي.

ومن المقرر إطلاق نظارات الرأس الخاصة بآبل في حدث الربيع لهذا العام وستكلف نحو 3 آلاف دولار، وفقًا لتقرير منفصل من "بلومبيرغ نيوز".

وسيكون هذا السعر ضعف نظارات "كويست برو" (Quest Pro) من شركة "ميتا" (Meta) مالكة فيسبوك، حيث يبلغ سعر نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط، التي أطلقت في أواخر العام الماضي، 1500 دولار.

المصدر : بلومبيرغ + رويترز