استشهاد الشاب نسيم ابو فودة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان ابو فودة (٢٦ عامًا).

وقالت الصحة ان الشاب ابو فودة استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، اطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب نسيم ابو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى الأهلي في المدينة، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة.