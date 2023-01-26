يخت "يطير فوق الماء"!

وطن: صُمم يخت فاخر يأخذك إلى أعالي البحار ويمنحك فرصة تجربة "الطيران" فوق الماء - طالما كان لديك 70 مليون جنيه إسترليني.

وتم إطلاق مفهوم التصميم المثير للإعجاب - Plectrum - بواسطة Lazzarini Design Studio ومقره روما.

ويأتي مصنوعا من ألياف الكربون الجافة التي تجعله خفيفا للغاية، مع نظام رقائق بحيث يمكنه الارتفاع فوق الأمواج وينزلق على طول الماء بسرعة تصل إلى 75 عقدة.

وبفضل محركاته الثلاثة التي تعمل بالهيدروجين والتي تبلغ قدرة كل منها 5000 حصان، يمكنه رفع نفسه فوق سطح الماء.

ويمكن تعديل نظام الرقائق وفقا لاحتياجات الإبحار ويمكن تغيير العرض من 49 قدما (15 مترا) من العارضة، مع إحباط مغلق عند رصيف اليخت، حتى 65 قدما (20 مترا) من العارضة أثناء إبحار اليخت بسرعة عالية.

وأوضح المصمم بيرباولو لازاريني أن التصميم المرن ينتج عنه "تكوين مختلف لليخوت الفائقة والذي سيسمح بسفر بحري أسرع بكثير من السفن التقليدية ذات الحجم المماثل".

ويحتوي اليخت المكون من أربع طبقات على ستة حجرات للضيوف ومسبح ومهبط للطائرات العمودية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال اليخت عبارة عن مفهوم أولي بدون تاريخ إطلاق محدد ليتم طرحه في السوق.

ويُقال إن التصميم الإيطالي هو "يخت فائق الخفة"، مؤلف ومبني بالكامل باستخدام مواد مركبة من ألياف الكربون الجافة، ما يساعده على الوصول إلى سرعاته العالية.

وفي العام الماضي وحده، قام بتصميم ثلاثة تصاميم لليخوت تخطف الأبصار، وكلها ذات ميزات غريبة ورائعة - وكلها تكلف الملايين.

المصدر: (ديلي ميل)