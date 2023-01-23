حافظ على خصوصيتك بفيسبوك بـ9 خطوات

وطن: يميل الكثيرون للاحتفاظ بقدر عالٍ من الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"(Facebook) فإذا كنت من هؤلاء، ننصحك باتباع مجموعة من النصائح لمساعدتك على تعزيز خصوصيتك على فيسبوك:

1- لا تشارك أي معلومات خاصة على صفحتك

يجب الانتباه لما تنشره على فيسبوك أو أي موقع تواصل اجتماعي آخر، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يشاهدون منشوراتك، لذا لا تفصح عن الكثير من التفاصيل الشخصية التي تخصك بالمنشورات. أفضل الخطوات للحفاظ على الخصوصية هي عدم نشر أي شيء يكشف عن هويتك أو عنوانك أو مكان عملك وكل ما تعتبره خاصا ولا ترغب لأحد بمعرفته.

2- استخدم كلمة مرور قوية

عليك استخدام كلمة مرور قوية لتسجيل الدخول إلى فيسبوك، حيث يوصي بأن تتكون كلمة المرور الخاصة بك من 6 أحرف على الأقل وأن تحتوي على رمز واحد على الأقل ومزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، لأنه كلما كانت كلمة المرور أطول وأكثر تعقيدا، قل احتمال اختراق صفحتك والوصول إلى معلوماتك الشخصية، ويجب ألا تعيد استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من موقع.

3- التحكم بمن يمكنه رؤية مشاركاتك

لتعزيز إعدادات الخصوصية الفعلية في فيسبوك ابدأ بتخصيص من يمكنه رؤية مشاركاتك، وذلك من خلال صفحة إعدادات فيسبوك الخاصة بك، عن طريق النقر على أيقونة المثلث الصغير في أعلى ويسار الصفحة إذا كنت تستخدم اللغة العربية، وتحدد على خيار "الإعدادات والخصوصية"، عندها يمكنك الاختيار من قائمة العناصر المراد تعديلها ومن ثم تختار "الإعدادات"، والتي ستنقلك إلى صفحة إعدادات الحساب العامة.

انقر فوق "الخصوصية" من قائمة الخيارات الموجودة على جانب الشاشة، سيظهر لك عدة خيارات لمن يمكنه رؤية منشوراتك على فيسبوك، فإذا حددت "عام" سيتمكن الجميع حتى ممن ليس لديهم حسابات خاصة على فيسبوك من رؤية منشوراتك، أما إذا حددت "الأصدقاء فقط" فيمكن فقط لأصدقائك على فيسبوك رؤية منشوراتك.

أما إذا حددت "الأصدقاء باستثناء"، فستمنع أشخاصا معينين في قائمة أصدقائك على فيسبوك من رؤية منشوراتك، أما اختيار "أنا فقط" فأنت الوحيد الذي يمكنه رؤية منشوراتك على فيسبوك، ويظهر أيضا خيار "أصدقاء محددون" يمكنك من اختيار أشخاص معينين من قائمة أصدقائك لرؤية منشوراتك.

عندما تقوم باختيار "مخصص"، يسمح لك هذا الخيار بتضمين واستبعاد المجموعات والأفراد من قراءة منشوراتك.

لتحافظ على خصوصيتك عليك الابتعاد عن اختيار الخيار "عام".

4- عدّل قسم "حول" في ملفك الشخصي على فيسبوك

تستطيع تحديد معلومات معينة في قسم "حول" في ملفك الشخصي على فيسبوك، لأن خصوصية المعلومات في قسم "حول" يتم ضبطها تلقائيا بإعدادات عامة، ما يعني أنه يمكن للجميع رؤيتها افتراضيا.

لذلك عليك تغيير هذا، من خلال النقر فوق صورة الملف الشخصي الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من صفحتك على فيسبوك والنقر فوق "حول"، وبذلك يمكنك تحرير المعلومات التي تشاركها مع الآخرين أو إضافتها أو حذفها.

ويمكنك تعيين الجمهور لكل فئة من الفئات من خلال النقر على أيقونة الخصوصية الرمادية الموجودة على يمينها، فيمكنك تحديد من يمكنه عرض هذه المعلومات عن طريق الاختيار من بين "عام" و"الأصدقاء" و"أنا فقط" و"الأصدقاء المقربون" ويدل هذا الخيار "الأصدقاء المقربون" على قائمتك المخصصة لجهات الاتصال المقربة.

5- منع غير أصدقائك من مراسلتك

من خلال قسم كيفية تلقي طلبات الرسائل، يمكنك تحديد الأشخاص المسموح لهم بإرسال طلبات مراسلة لك. ويمكنك أيضا اختيار إمكانية تلقي رسائل معينة، لكن عليك القيام بتصفيتها في مجلد خاص بها، بعيدا عن صندوق الوارد الخاص بك، إنها إحدى الخيارات التي تحافظ على خصوصية صفحتك ولا تسمح لأشخاص لا تعرفهم بالتواصل معك على فيسبوك.

6- قلل من طلبات الصداقة

تقليل إمكانية تلقي طلبات صداقة على فيسبوك من أشخاص لا تعرفهم يعزز خصوصية صفحتك على فيسبوك، ويمكنك التخلص من هذه الطلبات أو تقليلها عن طريق تعديل إعدادات خصوصية فيسبوك لديك، أولا حدد خيار "الخصوصية" من القائمة الموجودة على يسار شاشة "إعدادات الحساب العامة"، فإذا قمت بالتمرير فوق خيار "من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك؟" يجب أن يظهر لك خيار "تعديل"، وعند النقر عليه تختار من القائمة المنسدلة الناتجة إذا كنت تريد تلقي طلبات صداقة من الجميع أو فقط من أصدقاء أصدقائك الحاليين على فيسبوك.

7- إيقاف "سجل المواقع الجغرافية"

عند تشغيل "سجل المواقع الجغرافية"، ينشئ فيسبوك قائمة بالمواقع التي زرتها أثناء استخدام جهازك المحمول، ويقوم بتسجيل هذه المعلومات حتى عندما لا تستخدم التطبيق. إيقاف هذه الخدمة من الطرق التي تحفظ خصوصيتك على فيسبوك.

8- إخفاء ملفك الشخصي

إحدى الطرق المهمة في تعزيز خصوصيتك على فيسبوك هي إخفاء ملفك الشخصي، وعدم تمكن الأشخاص من العثور على ملفك، من خلال تحديد من يستطيع الوصول إلى صفحتك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني أو باستخدام رقم الهاتف الذي تضعه على فيسبوك.

9- وضع كلمة مرور قوية لهاتفك

من الممكن أن يسرق أحد الأشخاص هاتفك ويدخل على تطبيق فيسبوك أو مسنجر ويطلع على خصوصياتك، لذلك لا بد من إبقاء الهاتف بعيدا عن هؤلاء وهناك أجهزة تدعم قفل التطبيقات من أجل الحماية من هكذا حالات.

يساعد الفيسبوك على التواصل مع العالم بسهولة، لكن يوجد بعض المخاطر، مثل عمليات الاستيلاء على الحسابات، والروابط أو عمليات الاحتيال، لذا لا بد من الانتباه إلى تعزيز خصوصية الصفحة الخاصة بك على فيسبوك.