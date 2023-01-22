القضاء في فلسطين بين العرف العشائري والقانون النظامي كتاب جديد للشيخ داود الزير

وطن: شهدت جامعة فلسطين الاهلية حفل اطلاق كتاب القضاء في فلسطين بين العرف العشائري والقانون النظامي دراسة تحليلية مقارنة للمؤلف الأستاذ داود الزير رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الاهلية حيث يركز الكتاب عن نقط الالتقاء بين النظامين والمحاسن والمساوئ لكل نظام.

وقال الزير، ان الكتاب تناول قضايا هامة مثل تاريخ القضاء العشائري حتى يومنا هذا الى جانب تعريف العرف العشائري من صلح وقضاء وما عليه من فوائد للمجتمع الفلسطيني الى جانب التركيز على

وأضاف الزير :" نحن بحاجة للقضاء العشائري لأنه يخفف عن النظام القانون لكنه ليس بديلا عنها وهناك اختلافات في الأنظمة والجهات التي تدير الحالة الفلسطينية وبالتالي لا بد من وجود نظام فلسطيني شامل للمجتمع وهنا يأتي دور واهمية القضاء والعرف العشائري.

وأوضح الزير انه تم وضع مواصفات في القاضي والمصلح العشائري وانه تم وضع خبرته العملية في هذا المجال في الأردن وفلسطين حيث تم توثيق العديد من الخبرات واعرب عن امله بان يكون مفيدا لفلسطيني حيث شمل العديد من الجوانب والاحكام التي جاءت بالتجربة والخبرة والاعتماد على الشريعة الإسلامية".

ويرى النقاد والكتاب الذين ناقشوا الكتاب انه اعطى خلاصة لتاريخ القضاء العشائري وتوضيح كثير من المفاهيم التي تناولها من خلال التجربة والبحث الاكاديمي حيث يظهر حاجة لتطوير نظام تكاملي بين الأنظمة العشائرية والقانونية مما يتيح الكثير من الاستقرار وفق ما يقول الدكتور إيهاب بسيسو نائب رئيس جامعة دار الكلمة.

وأضاف بسيسو ان الكتاب تناول تاريخ العرف العشائري وكيف خدم المجتمعات العربية والفلسطيني على وجه الخصوص ومقارنة بالنظام القانوني حيث انه نظام مساند للقانون مع التشديد على أهمية القانون الذي يعزز العرف العشائري.

من جهته قال ناصر اللحام في وصفه للكتاب انه كتاب مهم وخطير و يطرح أبواب التقاضي ويوصف ويوضح من هم رجال العشائر و هل هم رجال اصلاح ام قضاة وهل العشائر تملك أدوات لتكون محاكم بديلة.

وأضاف اللحام ان الكتاب طرح العديد من الأمور في المجال العشائري وأشار الى ان هناك قضايا تحتاج لتفسير مشددا على ان التقاضي العشائري تسوية بالتراضي وهو مقبول بشكل اكبر كونه اسرع في اصدار القرارات والحلول من القضاء المدني مشددا على انه لا يمكن الاستغناء عن هذا القضاء

بدورهم رجال الإصلاح والعشائر عبروا عن شكرهم لمؤلف الكتاب الشيخ داوود الزير على هذا الإنجاز المهم والضروري في ظل ما يواجهه المجتمع .

وقال القاضي العشائري نواف العابد من رجال الإصلاح واحد قضاة العشائر في فلسطين ان هذا الكتاب هو كتاب قيم حيث يمثل أداة مهم في تعزيز السلم الأهلي كونه يتضمن أفكار وتفاصيل وقواعد واسس بنى عليها الكاتب

وقال العابد :" بصفتي قاضي عشائري من محافظة الخليل على المستوى الفلسطيني ثمن توثيق الزير للقواعد والاسس في ظل إمكانية لاندثارها مع مرور الوقت".

المصدر: (PNN)