الثقافة تنعى الفنان المقدسي عماد سمارة

وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينية أحد مؤسسي المسرح الوطني الفلسطيني الفنان المسرحي المقدسي عماد سمارة الذي وافته المنية اليوم السبت في مدينة القدس عن عمر ناهز 67 عاماً.

وقالت الوزارة في بيانها إن سمارة يعتبر من أبرز المؤسسين للعمل المسرحي في مدينة القدس ومن الفاعلين في الحقل الثقافي.

وأضافت الوزارة أن سمارة يعد من الفاعلين في فرقة الحكواتي التي أعادت ترميم وتأهيل المسرح في العام 1984، بالإضافة إلى دوره في العمل الفني للمسرح من خلال قسم التقنيات وصناعة الديكور، وكان الفنان المقدسي عماد سمارة مثال المبدع الكبير الذي كرس حياته وفنه ودوره من أجل العمل الثقاقي والاجتماعي في القدس.



وتقدمت الوزارة من عائلة الفنان الكبير ومن رفاق دربه في المسرح الوطني والحركة المسرحية بالتعازي والمواساة