"تذكرة فوق الخيال" الأغلى بتاريخ كرة القدم

وطن: أصبح رجل الأعمال السعودي "مشرف الغامدي" صاحب أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم، بشرائه تذكرة قيمتها "فوق الخيال" وحضور مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين، وباريس سان جيرمان” الفرنسي .

وأعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء الماضي، فوز مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة "فوق الخيال" بعدما وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي نحو (2.7 مليون دولار)، ستذهب إلى منصة إحسان الخيرية.

ومنحت التذكرة "الذهبية" التي أُطلق عليها اسم "فوق الخيال"، مشرف الغامدي فرصة المشاهدة عن قرب ولقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قاد الفريق المكون من نجوم النصر والهلال، ونجوم فريق باريس سان جيرمان بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة "كأس موسم الرياض" التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي".

وحضر رجل الأعمال السعودي حفل التتويج وحصل على فرصة دخول غرفة تغيير الملابس للقاء نجوم الفريقين، إضافة إلى ميزات أخرى.