ما هي أقوى جوازات السفر في عام 2023؟

وطن: نشرت مؤسّسة هانلي الاستشاريّة العالميّة للمواطنة والإقامة، ومقرّها لندن، تقريرًا ربع سنويّ، لأفضل جوازات السفر عالميًّا، والتي تمكّن حامليها من السفر إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات حول العالم. وبعد أن تمّ فتح إجراءات السفر في معظم الدول التي كانت تُعاني من الإغلاقات بعد جائحة كورونا، فمن المرجّح أن يستفيد المواطنون من حريّة السفر مرّة أخرى، إذ يبلغ معدّل السفر العالميّ مع بداية عام 2023، أكثر بـ75٪ من مستويات ما قبل الإغلاقات المتعلّقة بكورونا.

وتستند بيانات التقرير، إلى مؤشّر "هانلي باسبورت"، وهي واحدة من مؤشّرات أخرى أُنشئت من قبل الشركات والمؤسّسات الماليّة، لتصنيف جوازات السفر.

ويأخذ المؤشّر بعين الاعتبار، جوازات سفر 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتّحدة، ويتمّ تحديث القائمة على مدار العام، ويجري تجميع البيانات عن طريق المراقبة الدقيقة لحركة المسافرين وبوّابات الحكومات.

وقال مؤسّس شركة "آرتون كابيتال"، أرماند آرتون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في كانون الأوّل/ ديسمبر، إنّ هذه المؤشّرات هي أداة توفّر معلومات دقيقة وسهلة الوصول من أجل المسافرين.

ومن الملاحظ في هذه القائمة بعض الاختلافات الدقيقة في جوازات السفر، حتّى لو كانت جوازات السفر المتشابهة تتيح إمكانيّة السفر دون تأشيرة إلى العدد نفسه من الوجهات، على سبيل المثال، يستطيع حامل جواز السفر الهولندي، السفر إلى 143 دولة دون تأشيرة، و34 دولة بتأشيرة عند الوصول، وبالنسبة للجواز الفرنسيّ، فإنّه يستطيع السفر إلى 144 دولة دون تأشيرة، و33 وجهة بتأشيرة عند الوصول.

وبدأ مؤشّر هينلي عام 2005، وقامت المؤسّسة بالتعاون مع الاتّحاد الدوليّ للنقل الجويّ، وذلك بالاستناد إلى البيانات الرسميّة من قواعد البيانات العالميّة، عن طريق تحليل أنظمة التأشيرات والدخول والخروج.

نستعرض هُنا، قائمة بالأفضل والأسوأ من جوازات السفر حسب التقرير:

أفضل جوازات السفر في 2023، وفقًا المؤشّر:

1. اليابان (193 وجهة)

2. سنغافورة ، كوريا الجنوبية (192 وجهة)

3. ألمانيا ، إسبانيا (190 وجهة)

4- فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ (189 وجهة)

5. النمسا ، الدنمارك ، هولندا ، السويد (188 وجهة)

6- فرنسا ، أيرلندا ، البرتغال ، المملكة المتحدة (187 وجهة)

7- بلجيكا ، ونيوزيلندا ، والنرويج ، وسويسرا ، والولايات المتحدة ، والجمهورية التشيكية (186 وجهة)

8. أستراليا ، كندا ، اليونان ، مالطا (185 وجهة)

9. بولندا وهنغاريا (184 وجهة)

10- سلوفاكيا وليتوانيا (183 وجهة)

أسوأ جوازات السفر في 2023، وفقًا للمؤشّر:

102- كوريا الشمالية (40 وجهة)

103- نيبال ، الأرض الفلسطينية (38 وجهة)

104- الصومال (35 وجهة)

105- اليمن (34 وجهة)

106- باكستان (32 وجهة)

107- سوريا (30 وجهة)

108- العراق (29 وجهة)

109- أفغانستان (27 وجهة)