للحصول على نوم مريح.. اتبع هذه النصائح

وطن: نسعى جميعنا للحصول على قسط كاف من الراحة والنوم، لاسيما مع كثرة الالتزامات التي نتحمل مسؤولية القيام بها يوميا.

وفي رحلة البحث عن نوم مريح، يجب مراعاة جانبان مهمان، هما الحصول على قدر كف من النوم، وخلق نمط يتناسب مع حياتنا في ذات الوقت.

أفضل ساعات النوم

من الناحية المثالية، يجب على الناس الذهاب إلى الفراش مبكرا والاستيقاظ مبكرا، حيث يتطابق هذا النمط مع ميولنا البيولوجية.

إيقاع الساعة البيولوجية هو مصطلح لوصف الجدول الزمني الطبيعي للنوم والاستيقاظ في دماغك.

بمجرد أن تعتاد على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، سيتكيف دماغك مع هذا الجدول الزمني.

في النهاية، قد تجد نفسك تنام بسهولة في الليل وتستيقظ قبل المنبه مباشرة دون أي مشاكل.

كم من الوقت الذي نحتاجه من النوم؟

يوصي معظم الخبراء بأن يحصل البالغون على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

إليك تفاصيل متوسط كمية النوم التي يجب أن تحصل عليها بحسب العمر:

الأطفال بعمر 3 أشهر: 14-17 ساعة إجمالاً.

من 4 إلى 12 شهرا: 12 إلى 16 ساعة في المجموع.

من 1 إلى 2سنة: 11 إلى 14 ساعة إجمالاً.

من 5 إلى 3 سنوات: 10 إلى 13 ساعة إجمالاً.

من 9 إلى 12 سنة: ما مجموعه 9 إلى 12 ساعة.

من 18 إلى 13 سنة: ما مجموعه 8 إلى 10 ساعات.

من 18 إلى 60 سنة: 7 ساعات على الأقل في الليلة.

من 60 إلى 64 سنة: 7 إلى 9 ساعات في الليلة.

65 سنة فما فوق: 7 إلى 8 ساعات في الليلة.

الآثار الجانبية لعدم الحصول على قسط كاف من النوم

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

مرض قلبي

البدانة

الكآبة

الآثار الجانبية للنوم المفرط

الكآبة

التهيج

مشاكل القلب والأوعية الدموية