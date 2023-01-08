آبل تتجه لإلغاء إنتاج الجيل القادم من "آيفون SE"

وطن: كشف كبير محللو سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، مينج تشي كو، النقاب عن أن الشركة لن تطلق إصدارًا جديدًا من هاتف آيفون "إس إي" iPhone SE خلال عام 2024.

وكتب "كو" في منشور على موقع Medium أن شركة آبل ألغت خطط الإنتاج والشحن لهاتف آيفون "إس إي"، وذلك بعد توقعه الشهر الماضي باحتمال إلغاء أو تأخير الجيل الرابع من الهاتف.

ويعتقد أن آبل ألغت إنتاج الهاتف بسبب ضعف مبيعات هواتفها المنخفضة المواصفات.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2022، أفاد تقرير من وكالة بلومبيرج الإخبارية، بأن الطلب على هواتف آيفون 14 برو المرتفع المواصفات أكبر مقارنةً بهاتف آيفون 14 القياسي.

بالإضافة إلى ذلك، تخشى الشركة أن أي ارتفاع في أسعار الهواتف قد يجعلها أقل جاذبية للمشترين من ذوي الدخل المحدود.

يُشار أيضًا إلى أن المحلل (كو)، وصحيفة (Nikkei Asia) أفادا في شهر آذار/ مارس 2022 أن شركة آبل خفّضت بالفعل عدد أجهزة آيفون إس إي التي كانت تخطط لإنتاجها بعد أسابيع فقط من إطلاق الهاتف.

ومنذئذ لم تعلن آبل عن أرقام مبيعات الهاتف، ولكن تقارير الإلغاء قد تشير إلى أن الشركة لا تريد الاستمرار في إنتاج هاتف لا يحظى بالطلب المأمول، لا سيما أنه من المنتظر من عام 2023 أن يكون صعبًا على شركات التقنية الكبرى والاقتصاد بصورة عامة.

ومع ذلك، لا يزال هناك متسع من الوقت حتى ربيع 2024، ثم إن تسريبات "كو" ليس صائبة 100 في المئة، مع أن معظم تسريباته تحدث كما يقول.

لكن توقعاته بشأن نظارة الواقع الافتراضي الواقع المعزز من آبل لم تُصِب حتى الآن، إذ لمّا يُعلَن عن النظارة، مع أن الرجل توقع إطلاقها خلال عام 2022، ثم في شهر كانون الثاني/ يناير 2023.

ويوم الجمعة الماضي، قال "كو" في تغريدة له على موقع تويتر إنه قد يُعلَن عن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها من آبل مطلع ربيع 2023.

وأضاف أنه يَعتقد أن تُؤجِّل الشركة "الشحن الجماعي" لأي منتج إلى الربع الثاني أو الثالث من عام 2023، مشيرًا إلى مجموعة من المشكلات الميكانيكية والبرمجية.