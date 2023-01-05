مقالات في السياسية

وطن: صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع كتاب مقالات في السياسة للكاتب الدكتور كاظم ناصر.

ويتضمن الكتاب الواقع في 300 صفحة من القطع المتوسط، نقاشا فكريا وسياسيا مفتوحا في عدة مواضيع، بحيث يطرق الكاتب القضايا العربية والفلسطينية المرتبطة بالواقع السياسي الدولي من خلال مقالات مكثّفة يقدمها الدكتور كاظم ناصر في كتابه الأخير.

ويذكر أنه قد صدر للكاتب الفلسطيني المقيم في مدينة كنساس في الولايات المتحدة كتاب حب وطن وكتاب اراء خارج الصندوق وكتاب نبضات فكرية.

وقد صمم الفنان أيمن حرب غلاف الكتاب ويعتبر الكتاب من باكورة الاصدارات الفلسطينية للعام 2023.