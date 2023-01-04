أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغن بالتاريخ

وطن: حلّت السيدة أم كلثوم في المركز 61 ضمن قائمة أفضل 200 مغن في التاريخ.

وجاء ذلك ضمن التصنيف الذي نشرته مجلة "رولينغ ستون" الأميركية، لأعظم المغنين حول العالم.

واعتمد التصنيف على آراء نقاد الموسيقى، وحظيت فيه أم كلثوم بمرتبة تخطت بها مايكل جاكسون وريانا.

وبحسب الناقد، ويل هيرميس، فإن صوت أم كلثوم لا يوجد مثيل لها في عالم الغناء، ومثلت روح العالم العربي لعقود.

ووصفت المجلة صوت أم كلثوم بـ"الرنان" الذي يعبّر عن المشاعر والعواطف بسهولة رغم تنوع المواضيع التي تتناولها أغانيها.

أما المغني الأميركي بوب ديلان فوصفها بالمغنية العظيمة.

وذكرت المجلة أن المغنية بيونسيه استخدمت أغنية أم كلثوم "أنت عمري"، في تصميم جولتها الفنية في 2016.

واحتل المراتب العشر الأولى بالترتيب كل من:

أريثا فرانكلين

ويتني هيوستن

سام كوك

بيلي هوليدي

ماريا كيري

ري تشارلز

ستيف ويندر

بيونسيه

أوتيس ريدينغ

الغرين