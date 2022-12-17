"إنستغرام" يزيد أمان المستخدمين بميزات جديدة

وطن: أعلنت خدمة "إنستغرام" عن عدد من الميزات الجديدة المصممة لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على أمان حساباتهم، وتقديم المزيد من الدعم لهم إن فقدوا الوصول إليها.

وفي إطار التزام "إنستغرام" بتعزيز أمان مستخدميها، نبهت في منشور على مدونتها إلى أنه يوجد بعض الأشياء السهلة التي يمكن للمستخدمين فعلها للمساعدة في الحفاظ على أمان حساباتهم.

وأوضحت: "مثل التأكد من أن لديهم كلمة مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية. ويمكن للمستخدمين أيضًا مراجعة أمان الحساب وزيادته في أي وقت من خلال إكمال فحص الأمان الخاص بالخدمة".

ولدعم الحسابات التي تواجه مشكلات في الوصول أو ربما اختُرقت، قالت إنستغرام إنها أنشأت واجهة جديدة وشاملة يمكن للأشخاص الاعتماد عليها للإبلاغ عن مشكلات الوصول إلى الحساب وحلها.

وفي حال لم يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فيمكنهم الدخول إلى الواجهة بالهاتف أو متصفح الويب، وبعدئذ، سيتمكنون من اختيار أحد الأسباب المحتملة لذلك.

وبيّنت أن تلك الأسباب تنحصر في: التعرض للاختراق، أو نسيان كلمة المرور، أو فقدان الوصول إلى المصادقة الثنائية، أو تعطيل الحساب.

ومن هناك، سيتمكن المستخدمون من اتباع سلسلة من الخطوات للمساعدة في استعادة الوصول إلى الحساب. وإن كان لديهم حسابات متعددة مرتبطة بمعلوماتهم، فسيتمكنون من اختيار الحساب الذي يحتاج إلى الدعم.

وأشارت إنستغرام إلى أنها بدأت في وقت سابق من 2022 اختبار طريقة يمكن للمستخدمين من خلالها مطالبة أصدقائهم بتأكيد هويتهم للمساعدة في استعادة الوصول إلى حساباتهم، والآن أصبح هذا الخيار متاحًا لمستخدمي الخدمة جميعهم.

وفي حال وجد المستخدمون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم، فسيتمكنون من اختيار اثنين من أصدقائهم في إنستغرام للتحقق من هويتهم والعودة إلى حساباتهم.

وبالإضافة إلى الدعم الجديد للحسابات وطرق الاسترداد، قالت إنستغرام إنها تختبر طرقًا للمساعدة في منع القرصنة قبل حدوثها.

ومن ذلك أنها تزيل الحسابات التي تجد أنظمتها الآلية أنها ضارة، ويشمل ذلك الحسابات التي تنتحل هوية الآخرين، الأمر الذي يتعارض مع إرشادات المجتمع الخاصة بها.

ونظرًا إلى أن جهات التهديد غالبًا لا تسيء استخدم الحسابات فور اختراقها، قالت إنستغرام إنها تختبر الآن إرسال تحذيرات إن كان الحساب الذي تشك في أنه ينتحل هوية شخص ما يطلب متابعة المستخدمين.

وفي الأشهر المقبلة، سترسل إنستغرام إلى المستخدمين أيضًا تحذيرات إن أرسل إليهم حساب قد ينتحل هوية نشاط تجاري رسالة خاصة.

وأخيرًا، صرحت إنستغرام بأنها ستعرض الآن علامة التحقق الزرقاء للحسابات الموثقة ليس فقط في صفحة الملف الشخصي، بل يشمل ذلك الآن القصص والرسائل الخاصة، وقريبًا في الصفحة الرئيسية.