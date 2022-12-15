تكريم مؤسسة "شاشات سينما المرأة" في مهرجان الجزائر الدولي

وطن: كرم "مهرجان الجزائر الدولي للسينما" الذي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية في حفل ختام دورته الحادية عشرة نهار السبت 10 كانون الأول، 2022، مؤسسة "شاشات سينما المرأة" الفلسطينية بعرض بصري عن أعمالها ومنحها جائزة المهرجان لمؤسسة سينمائية اشادة بعملها الدؤوب والجدي على مدى ثمانية عشرة عاماً في تطوير القطاع السينمائي النسوي الشاب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والتزامها بإتاحة الثقافة السينمائية للجميع من خلال عروض ونقاشات لأفلامها.

وتطرق العرض البصري إلى انتاج "شاشات" منذ تأسيسها في العام 2005 إلى مائة وعشرين فيلماً قصيراً من روائي ووثائقي وتجريبي لمخرجات شابات تلقين التدريب والدعم والمتابعة من برامج شاشات الإنتاجية، كما 25 حلقة نقاش تلفزيونية لبعض هذه الأفلام بثت كلها على الفضائيات الفلسطينية، وترجمة ستة أفلام دولية إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى تنظيمها أحدى عشرة دورة لمهرجانها وجولته الوطنية "مهرجان شاشات لسينما المرأة في فلسطين" والذي يتم افتتاحه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل أن يتوحد شطرا الوطن برؤية سينمائية لا تفرقها الحدود السياسية ولا الجغرافية، كما عرضت ونوقشت أفلامها من قبل أكثر من مئتي ألف مشارك ومشاركة في 265 موقع بالتعاون مع أكثر من 450 مؤسسة ثقافية وقاعدية وجامعة وكلية ومدرسة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. كما اصدرت خمس دراسات حول قطاع السينما الفلسطيني النسوي وأضرار الحرب على غزة في 2014 وفي 2021 على القطاع السينمائي والثقافي، كما أن لها مكتبة سينمائية متخصصة من أفلام وكتب، أضافة الى اتاحتها تأجير أجهزة الإنتاج بسعر مخفض للقطاع السينمائي الفلسطيني.

وشمل المهرجان عرض عدة أفلام انتجتها مؤسسة "شاشات" ومنها فيلم "سرد" للمخرجة زينة رمضان والذي كان ضمن المسابقة الرسمية للفيلم القصير، كما فيلم "ورق دوالي" للمخرجة دينا أمين والذي يروي من خلال قصة جدتها السورية قصة القدس العربية عندما كانت السيارات في دمشق وبيروت تنادي "عالقدس...عالقدس" والذي عرض ضمن بانوراما "المرأة والسينما" حيث شاركت دينا في الندوة المنعقدة ضمنها.

وتم تسليم جائزة تقدير "مؤسسة شاشات" من قبل إدارة المهرجان السيدة زهيرة ياحي وأحمد بيجاوي إلى المنتدبة عن "شاشات" المخرجة دينا أمين وسط تصفيق من الجمهور واهتمام عالٍ من وسائل الإعلام الجزائري المرئي والمسموع قناة الجزائر الدولية، Algeria24.

جدير بالذكر أن مؤسسة "شاشات سينما المرأة" مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تركّز في عملها منذ تأسيسها عام 2005 على تنمية وتطوير قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب.