جامعة القدس الأولى فلسطينيًا في دوري مناظرات الجامعات 2022

وطن: فازت جامعة القدس بنهائي دوري مناظرات فلسطين على مستوى الجامعات الفلسطينية، الذي تنظمه مؤسسة فلسطينيات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك في الدوري 10 جامعات من الضفة الغربية على مدار أربع مراحل، وتمكن فريقنا من اجتياز 4 مناظرات توجت اليوم في مناظرة أخيرة حول موضوع بطالة الخريجين، بحيث تمكن الطلبة المشاركون على مدار الدوري من تقديم حجج دعمت مواقفهم وأهلتهم للتفوق على مختلف الجامعات المشاركة.

وتكون الفريق من الطلبة: شيرين إرشيد، خالد الهشلمون، نعمتي جبارين، محمد أبو داود، أم كلثوم ثبتة، عاصم عثمان.

يذكر أن عمادة شؤون الطلبة تسعى لإعادة بناء نادي المناظرة في الجامعة لتنظيم مناظرات طلابية طوال العام، بحيث عملت على تدريب الفريق الفائز وإعداده للمنافسة واستحقاق النجاح.