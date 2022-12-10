هواوي تعلن عن ساعتها المميزة Watch Buds

وطن: أعلنت شركة هواوي عن ساعتها الذكية المميزة، هواوي ووتش بدز Huawei Watch Buds، بالإضافة إلى ساعتين ذكيتين موجهتين للأطفال، ونسخة جديدة من ساعتها الذكية، ووتش جي تي 3 برو Watch GT 3 Pro.

وتمتاز ساعة Watch Buds بأنها جهاز من فئة 2 في 1، إذ إنها تعمل كساعة ذكية عادية، ولكن الشاشة تُفتح للكشف عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية.

وتتمتع الساعة بشاشة من نوع AMOLED مقاسها 1.43 بوصة ودقتها 466×466 بكسل. أما جسم الساعة فهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسوار الساعة، الذي يتوفر باللونين الأسود والبني، مصنوع من الجلد بعرض 22 ملم.

وتدعم Watch Buds مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأوكسجين في الدم SpO2 والنوم، وإدارة الضغط، بالإضافة إلى فحص الرَجَفان الأُذَيْنِي لمعدل ضربات القلب، وقراءات تخطيط القلب ECG.

وتُوفر الساعة أيضًا 80 وضعًا للتمارين الرياضية، بالإضافة إلى ميزة إلغاء الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي للمكالمات والصوتيات.

وتزن الساعة نحو 66.5 جرامًا بدون الحزام، أما وزن سماعات الأذن فهو 4 جرامات لكل منهما.

وتمتاز سماعات الأذن بأنها مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP54، أما الساعة فليست مقاومة تمامًا بسبب آلية الفتح. وتوفر الساعة تقنية تحديد المواقع الصينية BeiDou، بالإضافة إلى تقنيتي GLONASS، و GPS.

وبرمجيًا، تعمل ساعة Watch Buds بنظام التشغيل هارموني أو إس 3 HarmonyOS 3 التابع لهواوي، وتقنية البلوتوث 5.2. وتدعي الشركة أن الساعة مع زوج السماعات تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 3 أيام.

وتحصل سماعات الأذن اللاسلكية على 4 ساعات من تشغيل الصوتيات، أو ساعتين ونصف من التحدث مع إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء. وقد يستغرق الشحن الكامل للسماعة عبر الشاحن المغناطيسي نحو 100 دقيقة.

وبدأت هواوي رسميًا بيع ساعة Watch Buds بسعر يعادل 429 دولارًا أمريكيًا في الصين، ولا معلومات عن موعد توفرها في الأسواق العالمية في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى Watch Buds، أعلنت هواوي عن ساعتي الأطفال Huawei Kids Watch 5X، و Huawei Kids Watch 5X Pro، اللتين توفران شاشة من نوع AMOLED مقاسها 1.6 بوصة، وبدقة 360×320 بكسل، وكاميرات مزدوجة في غلاف بلاستيكي صلب.

وتقدم الساعتان أيضًا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابكسل، ويمكن تدوير كلتا الساعتين بزاوية 360 درجة، وحتى إزالتهما من سوار الساعة تمامًا.

وتدعم الساعتان الاتصال الخلوي بفضل شريحة nano-SIM، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بشبكات واي فاي، وتقنية البلوتوث 4.2.

وتحوي كلتا الساعتين ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

وتختلف Kids Watch 5X عن Kids Watch 5X Pro بالحجم والوزن، ولكن الساعتين تدعمان مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8.

وتعتزم هواوي بيع ساعة 5X بسعر يعادل 230 دولارًا أمريكيًا باللونين الأرجواني والأسود، في حين ستُباع ساعة 5X Pro بسعر يعادل 286 دولارًا أمريكيًا باللونين الوردي، والأزرق.

أما الساعة الرابعة التي أعلنت عنها هواوي، فهي ساعة Huawei Watch GT 3 ProCollector’s Edition، وكما يوحي الاسم فهي إصدار خاص من ساعتها الحالية Watch GT 3 يمتاز بغطاء من السيراميك البلوري النانوي الأسود مع خطوط ذهبية.

وتتوفر الساعة بحجم 43 ملم، وستُباع في الصين بسعر يعادل 717 دولارًا أمريكيًا.