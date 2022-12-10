هَيَّا مُوتُوا

بقلم: ثائر ابو عياش

إننا نشاهدُ في هذا الزمانِ كيف قام جلادٌ في لحظةٍ تحت ظل الإرهاب، بتنفيذ عربدةٍ ومجون دنيء، وكيف استقبلوا القاتل بالهتافِ والتهليل من يحكمون المشنقةَ السياسيةَ في الكيانِ الصهيوني، وكيف أصبحوا يرتكبونَ تحتَ أقدامِ الإنسانيةِ من الموبقاتِ ما لا يقل شناعةً وفظاعة عن الذنب، حيث يفعلون ذلك بحرية عجيبة لا تطالها يدُ القانون الدولي، والأخيرُ هو أكثر غرابةً من الذنبِ نفسِه.

ثوانٍ قليلةٌ وأنت تتنفسُ مع هذه الفكرة، تبقى وحيدًا معها، رازحًا تحت ثقلها، وأكثرُ تحتَ جرأةِ الطلقات التي وقفتَ وجهاً لوجهٍ معها، حيثُ لا قاضٍ يحكمُ عليه، ولا سجانٌ يقولُ له: "غداً لحظة التنفيذ"، ولا يوم يسبق دويَ الطلقات في ساحة الإعدامِ يحاولُ فيه تطهير القلب من الذنوبِ داخلَ الزنزانة، حيث الجندي أصدرَ الحكمَ وقام بالتنفيذ، لقد كان هذا الجنديُ التعبيرَ المكثفَ عن الإرهابِ والموت.

لم يكن الجنديُ يريد قتلَه فقط، بل كان يريد قتلنا جميعاً، حيث كانت:

أربع طلقات !

كأنها تقول لنا:

هيا موتوا.

هناك من يسأل لماذا لم يطلقْ طلقة على قدميه؟، لماذا لم يطلقْ طلقةً واحدة فقط؟، إن الجنديَ كان يبحث ليس فقط عن القتل بل عن الإثارة، والمتعة، والتسلية، لقد كانت طلقات الملهاة، وسيعود إلى بيته تلك الليلة ويتمُ استقبالُه بالاحتفال، وستقول له زوجته: " ما أجملَ اليوم!، حيث لن يتطهرَ من ذنبِ القتل كما كانوا يفعلون قديماً عندما يعودون من الحرب قبل دخول القرية.

أنها أربع طلقات..

كانت الأولى في سبيلِ الحب، حبِ القتل، والثانيةُ كانت للحربِ المشتعلة منذ أكثرَ من 74 عاماً، أما الثالثةُ فقد كانت في خاصرةِ الحضارةِ التي تقومُ ببيعِ الإنسانيةِ في أروقةِ الأممِ المتحدة، والرابعةُ هي الوحيدةُ، فقط هي الوحيدة التي كانت للموت، تلك الطلقاتُ قد حررت الأوهامَ من السجنِ.

على الطرقاتِ، وأرصفةِ الشوارعِ، بين أزقةِ المخيمِ، وبين شقوقِ التاريخِ المحفورةِ على حجارةِ البيوتِ القديمة، وفي كلِ مكانٍ، في كل مكانٍ يبحثون عن موتِنا، حتى في بطونِ النساء!، إنها طلقاتُ المأساةِ، حيث الجنديُ لم يطلقْ طلقتَه الأولى وينتظر، بل كان يبحث عن النجاةِ، وأكثر عن وجودِه عبر موتِنا، وهذا لا يمكن إلا بالطلقاتِ، بل كانت الطلقاتُ جميعُها تقولُ: "حُكِم عليه بالموت"، أنهم يمارسون القتل فقط من أجل القتلِ نفسِه.

لقد كانت تلك الطلقاتُ بمثابةِ الحجر الذي سقط في بئرِ الهزيمة، وقامت بتحريكِ العجزِ، والخذلانِ بداخلنا، لأننا نعلمُ أن الناسَ جميعَهم محكومون بالإعدام، ولكن نهربُ بين التفاصيلِ الصغيرةِ لنسيانِ الثابتِ الوحيدِ في هذا العالم، وقد قامتْ هذه الطلقاتُ بتمزيقِ الخيوطِ العنكبوتيةِ عن مغارةِ السَّلام، بل وقبل أن تقتلَه كانت قد قتلتْ الحمامةَ التي تجلسُ على طاولةِ المفاوضاتِ، وأكثر قتلتْ أنبياءَ السلامِ في زمنِ القصاص.

المجرمُ هو الجنديُ إنه لا يحتاجُ إلى تعريفٍ فمنذ 74 عاماً يرتكبُ جريمتَه، والضحيةُ شابٌ فلسطينيٌ أعزل، والأداةُ كانت الطلقات، والغايةُ كانتْ الموتُ فقط!، إنها جريمةٌ واضحة، ولكن ليس هناك عقاب، إن هذا العالمَ بعد هذه الطلقاتِ ليس على الفلسطيني أن يتعامل معه إلا مستوطنة للعقاب.

لقد كان جسداً متعطشاً للحياة، وربما للحب، ولفتاةٍ جميلةٍ عيونُها تشبهُ لونَ الترابِ، وشعرُها كستائرِ الليل، وضحكتُها مثل صباحاتِ الربيع، وربما كان يبحثُ عن قطفِ وردةٍ من البستانِ لأمِه في ذلك اليوم، وأكثرَ الحصولِ على فرصةِ عمل، وربما.. وربما... ولكن كلَ تلك الأحلامِ ارتطمت في جدار الموت، لقد تطهرت تلك الأحلامُ بالشهادةِ لا بالماء.

هل نحتسبه شهيدًا؟، ماذا كان؟، إنَّه مقاتلٌ، ليس إلا مُخَلّصٌ يحملُ معَه صليبَ الأملِ داخلَ مغطس الدم، لقد رأيناه، إن الحقيقةَ لا تكذب، لقد كانت أقربَ من حبل الوريد، وتلك اليدان اللّتان ارتفعتا في وجهِ السماواتِ ما زالتا تتسألان هل أنت تراني؟، وها هو يرحل دون عتابٍ عن العودة، وعلينا أن نسألَ هل ننتظرُ؟ وهل الانتظارُ هزيمةٌ؟ أم نذهبُ إليه؟، وكيف نذهب؟ حيث التلمودُ ما زالَ يُقرأ على جثثِنا الحية.

ما زلنا نفتشُ بين الطلقاتِ الفارغةِ عن الحقيقة، ولكنها قد استقرتْ في جسدِه، تلك الحقيقةُ التي حملتْ دمَه عن رصيف الشارعِ وذهبت به نحو بوابةِ التاريخ تحاججُ بذلك الدمَ حقه بالدخول، وتصرخ: لقد قاومَ.. لقد استشهد!، وتقولُ: "لقد رحلَ عن نوافذِ البيوت، بعثروهُ على الجبال، وغداً يأتي المطرُ ليَغسُلَ به المسارات".

هل نقول له شكراً؟، أم نقولُ لهذا العالمِ كفى !، لقد اكتملتْ الرسالة، حاربَ جيشاً وحدَه، وليس علينا أن نسألَ عما يبحث، هو من يستحقُ النصرَ، وهو المسألة، جسدٌ صغيرٌ يحاورُ الطلقات، وتلك الطلقاتُ تسألُ: " ماذا تريد؟، والدمُ يُجيب الحرية".

أحذروا!، لا تطالبوا أمَه بشيء، وإذا كانت تريد أن تبكيَ فلنبكي معها، وإذا كانتُ تريدُ أن تضحكَ، فلنقم بتوزيعِ هذه الضحكةِ على الأكتافِ التي ترفعُ الحقيقة، كما توزعُ أكياسَ الطحينِ على المحتاجين، وإذا كانت تريدُ الصمتَ، فليكن صمتُنا مقدس، وإذا كانت تنظر إلى وجهِ طفلِها الذي أصبح شهيدًا لا تسألْ عن الجنونِ فتلك حكايةٌ أخرى.

من داخلِ ثلاجةِ الموت، من هناك من رحمِ البرد أنتَ القصاصُ يا عمار، حذاؤكَ كانَ أكثرَ شجاعةً من الحكومات العربية التي قالت للتاريخ: "ماكو أوامر"، لقد كنت نبياً، كنت نشيداً، وها أنت تغني لأمك وتقولُ لها:

ميديلي إيدك قومي تنروح

ميديلي إيدك..