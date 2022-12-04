ساعة "هواوي" القادمة بميزة "غير مسبوقة"

وطن: كشفت تسريبات تقنية عن ميزة غير مسبوقة في ساعة "هواوي" الذكية القادمة.

وتأجل الكشف عن ساعة "هواوي" الحديثة لموعد غير محدد، علما بأنه كان مقررا إطلاقها ضمن عرض كان مجدولا في الثاني من ديسمبر.

وتظهر في الفيديو الذي نشره موقع The Register المتخصص بالأخبار التقنية، ساعة "هواوي" وهي مزودة بحجرتين لحفظ السماعات، وشحنها في نفس الوقت.

ولا تزال المعلومات المتعلقة بالساعة شحيحة وخصوصا بالنسبة لعمر بطاريتها، إلا أنه من المتوقع أن تعمل بنظام التشغيل الخاص بهواوي "هارموني".

وتأتي الساعة الذي ستنتمي إلى العائلة "جي تي"، بتصميم دائري أنيق مع مؤشر يظهر مستوى البطارية بالنسبة للسماعات، وحزام جلدي فاخر.

وتوقع خبراء أن تكون بطارية المنتج الجديد قوية لأنها ستتولى مسؤولية تشغيل السماعات والساعة أيضا.