"واتساب" تعلن عن ميزة جديدة

وطن: أعلنت منصة "واتساب" عن ميزة جديدة تتيح لمستخدم الهواتف بنظامي أندرويد وios بدء الدردشة مع نفسه على حسابه الخاص، فيما نفت الشركة ما تردد عن تسريب بيانات نصف مليار مستخدم.

الميزة الجديدة التي تحمل اسم "رسل رسالة إلى نفسك"، تعد وسيلة للحفاظ على المعلومات وسهولة الوصول إليها في أي وقت يرغب المستخدم في العودة إليها، فضلاً عن كتابة ملاحظات مهمة لنفسك أو حفظ روابط إنترنت مفضلة أو مهمة، بالإضافة إلى تحميل المستندات والملاحظات الصوتية

وأوضحت شركة واتساب أنه تم اختبار الميزة مبدئياً مع بعض مختبري الإصدارات التجريبية.