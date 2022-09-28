Dacia تخطف الأنظار بمركبة كأنها من "عالم المستقبل"

وطن: كشفت Dacia عن رباعية دفع مميزة جدا صممتها لتكون أحد أفضل المركبات لمحبي الترحال المغامرات في الطبيعة.

وتبعا للشركة فإن نموذج هذه السيارة عمل عليه 30 شخصا لمدة 6 أشهر، ومن المفترض أن يتم عرض نسخته المكتملة في معرض باريس القادم للسيارات.

وتتميز هذه العربة بهيكلها المتين والخفيف الوزن وعجلاتها الكبيرة التي تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، فضلا عن التصميم الفريد جدا لمنظومات الإضاءة الأمامية والخلفية فيها.

وحصلت هذه السيارة تبعا لمطوريها أيضا على عجلات غير قابلة للنفخ لا تتأثر عن حركتها على الأجسام الحادة، كما صنع هيكلها من المعادن القوية وألياف الكربون والفايبر المتينة وزودت قمرتها بمواد معاد تصنيعها صديقة للبيئة.

وتخلو هذه السيارة من صندوق خلفي للأمتعة إذ جهزت مقدمتها ومؤخرتها وسقفها بسكك متحركة لتثبيت الحقائب والأغراض، كما تم تدعيم جسمها وممتصات الصدمات فيها بألواح معدنية قوية، وثبتت على مؤخرتها بطاريات وأنظمة اتصال لاسلكية تمكن ركابها من الاتصال مع الآخرين في حال تواجدهم في المناطق النائية التي لا تعمل فيها الشبكات الخلوية.

ويفترض أن تطرح هذه السيارة مع محركات كهربائية قوية وبطاريات تكفيها لقطع مسافات طويلة بالشحنة الواحدة، كما يمكن أن تطلق منها نسخ تعمل بمحركات هجينة.

المصدر: RT