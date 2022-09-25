روسيا تطور منظومات أقمار صناعية جديدة لمراقبة السفن

وطن: أعلنت شركة "أنظمة الفضاء الروسية" القابضة عن انتهائها من تطوير معدات لأقمار روسية جديدة ستستخدم في رصد وتتبع السفن في البحار والمحيطات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "أكملت شركتنا التابعة لروس كوسموس تطوير جيل جديد من المعدات التي ستستخدم في النظام الفضائي الروسي الجديد لمراقبة السفن، هذه المعدات ستؤمن معلومات حديثة عن حركة الشحن العالمية ومواقع وحالة السفن، والتاريخ الملاحي لكل سفينة، وسيتم جمع هذه البيانات وإرسالها إلى الأقمار الصناعية الروسية المقترنة مع المحطات الأرضية أيضا".

وأضاف البيان "خدمات التعرف على السفن تحظى بشعبية كبيرة حاليا، حيث تتبادل السفن الإشارات اللاسلكية فيما بينها ومع المراكز الساحلية أيضا، ولكن هناك مناطق نائية في البحار والمحيطات لا توجد فيها مراكز ساحلية قادرة على التواصل مع السفن، الحل لهذه المشكلة يكمن في التواصل معها أو متابعتها عبر الأقمار الصناعية".

ومن جهته قال رئيس مركز الملاحة والمعلومات في الشركة، سيرغي بوبروفسكي: "بفضل المعدات الجديدة سيكون بالإمكان معرفة مكان سفينة معينة سواء كانت تتحرك أو راسية في مكان ما، كما سيكون بالإمكان معرفة نوع السفينة أهي سفينة صيد أم ركاب أم لنقل البضائع وما إلى ذلك".

المصدر: RT