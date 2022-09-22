روسيا تطلق خدمة رقمية جديدة لإبراز رخصة القيادة عبر الهاتف

وطن: أعلن رئيس المديرية العامة للسلامة على الطرق الروسية، ميخائيل تشيرنيكوف أن المديرية ستطلق خدمة رقمية تساعد سائقي المركبات على إبراز رخص القيادة من خلال الهواتف أو الأجهزة المحمولة.

وخلال منتدى "Kazan Digital Week" الرقمي قال تشيرنيكوف: "اعتبارا من 1 أكتوبر العام الجاري نخطط لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق "Gosuslugi Auto"، يمكن من خلالها إبراز رخص القيادة من خلال التطبيق، لذا إذا لم تقم بتنزيل مثل هذا التطبيق ، فيرجى القيام بذلك اليوم ، واعتبارًا من 1 أكتوبر هذه الخدمة ستكون متاحة بالفعل".

وأشار تشيرنيكوف إلى " أنه في العام الماضي تم تنفيذ عملية تجريبية لخدمة إلكترونية يمكن من خلالها إبراز شهادات تسجيل المركبات عبر تطبيق "Gosuslugi Auto"، وفي الأسبوع الأول بعد إطلاق الخدمة قام المواطنون الروس بتحميل التطبيق على أجهزتهم وهواتفهم الذكية أكثر من مليون مرة، ولاقت الخدمة إعجاب سائقي المركبات".

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات منتدى "Kazan Digital Week" مستمرة حتى 24 سبتمبر الجاري، وتهدف إلى إبراز كل ما هو جديد من برمجيات وتطبيقات صممها المطورون، وإلقاء الضوء على الخدمات الرقمية الجديدة في روسيا.

المصدر: RT