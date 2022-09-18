في خامس أيام معرض الكتاب.. ندوات وتوقيع كتب وعروض للأطفال

وطن: استمرت اليوم الأحد، في رام الله، فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب في يومه الخامس.

في قاعة غسان كنفاني عقدت ندوة "واقع المسرح الفلسطيني قبل النكبة"، شارك فيها المخرج المسرحي فتحي عبد الرحمن، وسيد علي، الأستاذ في كلية الآداب جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية، وقدم الندوة وشارك فيها شمس الدين عصيدة.

ومساء، عقدت ندوة أخرى بعنوان "النقوش والأثريات الكنعانية تأصيلا للهوية الفلسطينية"، شارك فيها ضرغام فارس وجورج حنضل، وقدمها وشارك فيها حسام أبو النصر.

وتم إطلاق مجموعة من الكتب، منها: "على كتفين من تعب"، للشاعر محمد دقة في دار طباق للنشر والتوزيع، وكتاب "التأهيل المهني في التربية الخاصة" لبشرى البدوي، في جناح دار جسور، وكتابي "لا يهزمني سواي"، و"مشاعر خارجة عن القانون" لرولا غانم، وكتاب "وما تورد الخد إلا قليلا" لسهير مقدادي، وكتاب سلاسل وأقفال ـ دار طباق للنشر والتوزيع، لسلوى الطريفي.

كما قدم الفنان محمد الحاج أحمد عرضا تفاعليا مع الأطفال بعنوان "بقول المثل"، في فضاء الأطفال.