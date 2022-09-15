ندوات أدبية وأمسية شعرية وعرض موسيقي في ثاني أيام معرض فلسطين الدولي للكتاب

وطن: شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض فلسطين الدولي للكتاب، في نسخته الـ 12، ثلاث ندوات وأمسية شعرية وعرض موسيقي، عقدت في صالون غسان كنفاني في المكتبة الوطنية بسردا.

وتحدثت الندوة الأولى حول أدب المرأة الفلسطينية، وشارك فيها كل من الكاتبة كوثر عثمان، والأديبة رهام شعث، والكاتبة نهيل مهنا، والشاعرة يسرى الخطيب، حيث أدارت الندوة الشاعرة هند جودة.

وفي ذات القاعة، عقدت ندوة ثانية تحدثت عن المكتبة الوطنية ودورها في حفظ حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية، ومديرة مكتبات جامعة القدس سابقاً رندة كمال، وأدار الندوة فواز سلامة.

وتطرقت الندوة الثالثة إلى الحديث عن الرواية العربية في ميزان الجوائز العربية والدولية بمشاركة الكاتب أحمد أبو سليم، والكاتب مفلح العدوان، والروائي حجي جابر، والكاتب ناهض زقوت، حيث أدار الندوة الناقد والأديب عدوان عدوان.

هذا وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها كل من الشعراء: عبدالله صديق، سميح محسن، محمد النجار، منعم الفقير، سليم النفار، ناصر عطالله، قدمها وشارك فيها الكاتب حسن قطوسة، واختتمت الفعاليات بعرض موسيقي لمجموعة فنانين من الفرقة القومية.

وتتواصل فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب حتى 24 أيلول الجاري بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والشعراء العرب والفلسطينيين في الفعاليات الأدبية الثقافية.