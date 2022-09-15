روسيا بحاجة إلى 20 عاما لتنظيم رحلة فضائية مأهولة إلى المريخ

وطن: أعلن رئيس قسم الكواكب والدراسات النووية في معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف، في مؤتمر علمي عقد بمناسبة بدء دراسة المريخ بواسطة ما يسمى بـ"الثالوث المريخي" الروسي، أن روسيا ستحتاج إلى 20 عاما لترسل الإنسان إلى المريخ.

وقال ميتروفانوف: آمل بأن تتحقق البعثة الفضائية الروسية المأهولة إلى المريخ بعد 20 عاما، وذلك بعد أن يتم حل مشكلة الأخطار الإشعاعية ودعم الحياة على سطح المريخ اعتمادا على موارد محلية.

وأضاف:" قد عرفنا أن المريخ فيه الماء الذي يعد موردا هاما لاستخراج الأوكسجين وإنتاج الوقود".

وحسب ميتروفانوف فإن 10 أعوام القادمة ستشهد دراسة المريخ بواسطة محطات أوتوماتيكية ستجيب عن سؤال مبدئي رئيسي عما إذا كانت هناك حياة أم لا، الأمر الذي سيساعدنا في فهم كيفية ولادة الحياة على الأرض وكيفية حمايتها من مخاطر فضائية خارجية.

وأشار ميتروفانوف إلى أن البشرية ستعمل بعد 80 عاما على تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة سيكون بمثابة محطة احتياطية لسكان الأرض في حال تعرضها للقصف الكويكبي.

يذكر أن ما يسمى بـ"الثالوث المريخي" هو جهاز "خيند" الذي يقيس الإشعاع النيتروني على سطح المريخ من مسبار Mars Odyssey المريخي الأمريكي وتلسكوبان نيترونيان آخران يدرسان المريخ من مسبار TGO المداري المريخي التابع لبعثة "إكزومارس" الأوروبية الروسية.

المصدر: RT