تأجيل إطلاق صاروخ "Alpha" الأمريكي قبل ساعة من الموعد المقرر

وطن: أعلنت شركة "Firefly Aerospace" الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخها الفضائي "Alpha" قبل ساعة من موعد إطلاقه المقرر.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تقرر تأجيل إطلاق صاروخ "Alpha" الفضائي بسبب ظروف الطقس غير المناسبة في منطقة الإطلاق".

وأضاف البيان "الصاروخ كان من المفترض أن يطلق من فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في 12 من أيلول، ولكن قبل ساعة من موعد الإطلاق تقرر تأجيل العملية بسبب هبوب رياح قوية في منطقة الإطلاق، وقرر فريق "Firefly" إجراء محاولة ثانية لإطلاق الصاروخ في الفترة ما بين 19 و20 الشهر الجاري".

وخلال الإطلاق التجريبي من المفترض أن ينقل الصاروخ المذكور إلى المدارات الأرضية المنخفضة حوالي 35 كلغ من الحمولة التي تشمل جهاز اختبار لنشر الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والعديد من الأجهزة التي ستجمع البيانات حول درجة الحرارة والضغط الجوي ومستويات الإشعاع لأغراض التدريب، وكذلك كبسولة بها بطاقات بريدية ورسومات للأطفال.

وأشارت "Firefly Aerospace" إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ المذكور من المفترض أن تعود للأرض بعد إيصال حمولتها إلى المدار لتقع في المحيط الاطلسي، وأن صواريخها في المستقبل من المفترض أن تنقل حمولات ستصل أوزانها إلى 1.17 طن.

المصدر: RT