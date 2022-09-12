قمر صناعي أمريكي خاص يتحطم في مدار الأرض

وطن: تحطم جزئيا في مدار الأرض قمر " Galaxy 11 " الصناعي الأمريكي للاتصالات والذي أطلق إلى الفضاء عام 1999.

أفاد بذلك معهد "كلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية لدى أكاديمية العلوم الروسية في بيان نشره يوم السبت الموافق 10 من شهر أيلول لهذا العام.

وجاء في البيان الذي نشره المعهد، أن مدار الأرض الثابت شهد تحطّما جزئيا لقمر " Galaxy 11 " الصناعي الأمريكي القديم للاتصالات الذي أطلق عام 1999.

وأوضح المعهد أن الوسائل البصرية المدنية اكتشفت بضعة حطام صغيرة الحجم للقمر الصناعي ولا تزال تصاحبها بواسطة أدواتها.

وأضاف أن ذلك الحطام يشكّل مخاطر على أقمار صناعية أخرى تحلّق في مدار الأرض الثابت.

ولم يكشف الأخصائيون الأمريكيون سبب تحطم قمرهم الصناعي، ويفترض الخبراء أنه تحطم نتيجة الاستعمال الطويل لمركزات أشعة الشمس أو البطاريات الشمسية أو الطبقة الحرارية العازلة.

يذكر أن شركة Intelsat الأمريكية هي التي تستخدم هذا القمر الصناعي.

المصدر: RT