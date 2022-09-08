اطلاق كتاب "قيرة.. تاريخ وتراث من الذاكرة المحكية" للباحث فريد طعم الله

وطن: شهدت قرية قيرة في محافظة سلفيت حفل اطلاق وتوقيع كتاب "قيرة تاريخ وتراث من الذاكرة المحكية" للباحث فريد طعم الله، في ساحة مدرسة قيرة.

وخلال حفل الاطلاق الذي جاء تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قيرة، ثمن تحسين حسان مدير مديرية الثقافة في سلفيت جهود الكاتب في توثيق تاريخ وتراث قرية قيرة خلال حقبات زمنية متعاقبة، مشيرا الى أهمية مثل هذه الكتب والمبادرات في توثيق تاريخ فلسطين وتراثها.

من جهته قدم فريد طعم الله مؤلف الكتاب لمحة عن كتابه، وابرز التحديات التي واجهته أثناء البحث عن الوثائق والمعلومات الخاصة بالكتاب والتي استغرقت اربع سنوات من العمل.

واشار طعم الله الى أنه اعتمد في كتابه على مصادر متعددة منها مقابلات شفوية مع كبار السن، ومراجع وكتب اجنبية واكاديمية، اضافة الى الوثائق والسجلات العثمانية.

وقد حاور الكاتب في الحفل الذي حضره عدد كبير من أهالي القرية والمهتمين، كل من محمد عرباسي وخير الدين طه اللذان وجها للكاتب عدد من الأسئلة والاستفسارات حول الكتاب، بالإضافة الى مداخلات من الجمهور. وتلا الحفل توقيع المؤلف عدد من النسخ للمواطنين الراغبين باقتناء الكتاب وتقديم درع تقديري للمؤلف.

يذكر ان الكتاب يتكون من حوالي 340 صفحة، ويحتوي ثلاث فصول رئيسية إضافة الى صور ووثائق تنشر لأول مرة.

يتحدث الفصل الاول من الكتاب عن تاريخ قيرة ضمن السياق العام لتاريخ فلسطين منذ العهد البيزنطي وحتى اليوم، بينما يضع الفصل الثاني شجرة تتضمن ثماني أجيال لكل واحدة من عائلات قيرة الحالية والسابقة، في حين يتناول الفصل الثالث العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية في فلسطين بشكل عام وقيرة بشكل خاص.