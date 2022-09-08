"روس كوسموس" توضح سبب تأجيل إطلاق أول مهمة روسية إلى القمر

وطن: أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه لا يمكن إطلاق المركبة "لونا-25" في الموعد المقرر لأسباب فنية.

وأشار المكتب، إلى أن سبب التأجيل هو عدم توافق قياسات السرعة والمدى مع المتطلبات التقنية المقررة.

وأضاف الى أن المشكلة الرئيسية، التي تؤثر على جدول التحضير للإطلاق، هي عدم توافق قياس سرعة دوبلر والمدى مع المتطلبات التقنية المقررة".

وأوضح بيان المكتب إلى أن الخبراء يدرسون حاليا الخيارات النهائية لمخطط الهبوط وخوارزميات التحكم في حركة المركبة الفضائية.

وأوضح: "التنفيذ الناجح لهذه الإجراءات، سيسمح بإطلاق المركبة الفضائية "لونا-25" خلال فترة "النافذة الفلكية" وهي (شهرا يوليو وأغسطس) عام 2023 ".

ويذكر أن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن عن تأجيل إطلاق أول مركبة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث "لونا-25" إلى عام 2023.

المصدر: RT