"آبل" تعلن عن هاتفها الجديد "آيفون 14".. هذه ميزاته وأسعاره

وطن: أعلنت شركة "آبل" الأميركية عن سلسلة جديدة من منتجاتها، وعلى رأسها هاتف "آيفون 14" الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك في مؤتمر تم بثه افتراضيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرضت شركة "آبل" هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 +"، لتتضمن مميزات جديدة، أبرزها إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ عندما يتعذر وجود اتصال بالشبكة المحلية.

كما أضافت الشركة تحسينات على الأداء وجودة الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي الشهير.

وسيبدأ سعر هاتف "آيفون 14" من 799 دولار، بينما سبتدأ تكلفة هاتف "آيفون 14+" من 899 دولار.

كما أعلنت أن سعر هواتف "آيفون 14 برو" سيبدأ من 999 دولار، على أن تبدأ أسعار النسخة الأكبر منه من 1099 دولار، وهو نفس أسعار هواتف "آيفون" من العام الماضي.

ويمكن للراغبين بدء عمليات الشراء في 9 من سبتمبر، على أن يتم توفيرها في 16 سبتمبر.

وأعلنت الشركة الأميركية عن ساعة "آبل" الذكية الجديدة، والتي تمتلك عدة خصائص جديدة أبرزها حوادث السيارة، بالإضافة لعمر البطارية الأطول، ويبدأ سعرها من 249 دولارا، على أن يبدأ بيعها في 16 من شهر سبتمبر الجاري.

كما أعلنت الشركة عن ساعة "آبل ووتش ألترا"، والتي بها بخصائص إضافية، ومن المقرر أن يبدأ بيعها رسميا في 23 من سبتمبر، على أن يبدأ سعرها من 799 دولارا.

وفي المنحى نفسه، جرى الإعلان عن سماعات "أبل إيربورد برو 2" الجديدة، ويرتقب أن يبدأ بيعها في 23 من سبتمبر الجاري، بينما جرى تحديد سعرها عند 249 دولارا.

وخلال الإعلان عن المنتجات الجديدة، لم يتأثر سعر سهم شركة "آبل" بشكل كبير، إذ ارتفع بنسبة 0.61 بالمئة خلال الجلسة، ليصل إلى 155.54 دولارا للسهم.