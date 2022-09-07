"بي ريل" تطبيق يرتكز على لقطات عفوية تناقض "إنستغرام"

وطن: تشهد شبكة "بي ريل" (BeReal) الاجتماعية التي أطلقها فرنسيان قبل عامين إقبالا متزايدا، إذ تركّز على الطابع العفوي للصور نقيضا للتكلّف في صور "إنستغرام"، وتقوم على التقاط المستخدم صورة ذاتية لنفسه وللمكان الذي هو موجود فيه في وقت معين من اليوم يختلف في كل مرة.

ويتلقى المستخدمون إشعارا يوميا ينبّههم إلى أنّ لديهم دقيقتين لفتح التطبيق والتقاط صورة للمكان حيث هم موجودون. ويستطيع أصدقاؤهم أن يتفاعلوا مع المنشور بعلامة إعجاب مثلا أو برمز تعبيري يعكس تفاجئا، أو بوجه سعيد.

وتعرض صفحة "اكتشاف" صور مستخدمي التطبيق عشوائيا، فتظهر إحداها مثلا مباراة بلياردو بينما يبدو في أخرى صندوق الدفع في أحد مطاعم الوجبات السريعة، ويظهر في صورة ثالثة مقطع فيديو يجري عرضه على جهاز كمبيوتر.

ويحقق التطبيق الذي أُطلق عام 2020 نجاحا كبيرا منذ بضعة أشهر وتحديدا في صفوف جيل الألفية، وهو الجيل الذي يضم المولودين بين نهاية تسعينيات القرن الفائت وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتشير أرقام وفرتها شركة "data.ai" المتخصصة إلى أنّ التطبيق جرى تنزيله نحو 35 مليون مرة.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، كان "بي ريل" أكثر تطبيق يجري تنزيله على الهواتف في الولايات المتحدة (على نظامي "آي او إس" و"جوجل بلاي")، فيما برز بين أول ثلاث تطبيقات جرى تنزيلها في كل من فرنسا وبريطانيا.



ورغم الشعبية التي يتمتع بها التطبيق، إلا أنّ الشركة الفرنسية الناشئة التي صممته لم تفتح باب التواصل معها ولا يجري المسؤولون فيها أي مقابلات مع الوسائل الإعلامية. ونزولا عند طلب وكالة "فرانس برس"، أرسلت " بي ريل" وثيقة موجزة تحمل معلومات عن كيفية عمل التطبيق.

وتظهر الصفحتان الشخصيتان لمؤسسَيْ التطبيق أليكسيس بارِيا وكيفين بيرو على شبكة "لينكدإن" أنّهما من خرّيجي كلية "42" للبرمجة المعلوماتية التي أسسها ومولها الملياردير كزافييه نييل، وأنّهما من هواة الرياضات الخطرة.

وفي الوقت الراهن، يواصل "بي ريل" استقطاب مستخدمين جدد. أما منصة "إنستغرام"، فتعمل على نموذج بميزات مماثلة لتلك الخاصة بـ"بي ريل" لكنّها أفادت وكالة "فرانس برس" بأنها لم تنتقل إلى مرحلة اختباره بعد.