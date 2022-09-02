فلسطين تشارك بمعرض "تراب الأصل" في لوكسمبورغ

وطن: شاركت سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، بمعرض فني في لوكسمبورغ يحمل اسم "تراب الأصل"، الذي تم افتتاحه في مسرح مدينة "ايش سور الزت".

وضم المعرض قرابة 40 حفنة تراب من عدد من دول العالم، وأمام كل حفنة هناك شرح عن المكان الذي تم إحضار التراب منه.

وقال مستشار أول في سفارة فلسطين ببروكسل حسان البلعاوي، الذي شارك في المعرض بحفنة تراب من قريته بلعا بمحافظة طولكرم، إن هذا المعرض كان فرصة لحوار سياسي دبلوماسي بين مختلف ممثلي الدول، من خلال الفن الذي يقدم تراب البلدان كارتباط وثيق ووجداني بالأرض من خلال ترابها.

ونظم المعرض الفنانة الإيطالية ساندي فلنتو، والفنان بيريش غروبتي من لوكسمبورغ، بدعم من وزارة الثقافة في لوكسمبورغ و"تظاهرة ليل الثقافة" في مدينة "ايش سور الزت" (جنوب غرب لوكسمبورغ) عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2022.