المحطة الفضائية الدولية تتعرض لـ1000 تهديد

وطن: سجلت المنظومة الأوتوماتيكية الخاصة بالإنذار عن الأوضاع الخطرة في مدار الأرض، في الفترة بين أعوام 2017 – 2021، نحو 1000 تهديد على المحطة الفضائية الدولية من مسافة ما لا يزيد عن 4 كيلومترات.

وقد كشف المعهد الرئيس لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية عن تقريره بهذا الشأن على هامش منتدى "الجيش – 2022".

وتعرضت المحطة الدولية في الفترة المذكورة لـ960 تهديدا، كما وشهدت المحطة 29600 اقتراباً خطيراً من أجهزة فضائية محلقة في مدار الأرض.

وشكلت الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لشركة إيلون ماسك 45% من إجمالي الاقترابات الخطيرة، كما وسجلت المنظومة 30 حالة لتحطم الأجهزة والأجرام الفضائية في المدار.

وكشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني في وقت سابق عن مواد تؤكد أن تحقيق مشروع "درب التبانة" الخاص بمراقبة الفضاء ينتهي بحلول عام 2035.

ويفترض أن يسمح المشروع بتتبع أخطار الاصطدامات في مدار الأرض والإنذار عن اقتراب الكويكب والمذنبات الخطيرة، فضلا عن تسجيل تغيرات في الطقس الفضائي.

وصرّح مدير عام إدارة المشاريع المستقبلية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، في 3 أغسطس الجاري، أن منظومة "درب التبانة" من شأنها ضمان المراقبة العالمية المستمرة. لذلك فإن تلسكوباتها الأرضية لا تنشر في أراضي روسيا فحسب بل وخارجها.

يذكر أن فكرة مشروع "درب التبانة"، بصفته منظومة أوتوماتيكية للإنذار عن الأوضاع الخطرة في مدار الأرض، تم إقرارها مطلع العام الجاري، وستتضمن المنظومة 65 تلسكوبا أرضيا، فضلا عن أقمار صناعية خاصة بالمنظومة وتلسكوبات ومختبرات فضائية.

وستزيد فاعلية منظومة "درب التبانة" أضعافا عن فاعلية المنظومة الحالية.

المصدر: RT