الجامعة العربية الأمريكية تحصد جوائز مسابقة الراحلة ريم خليل للمسرح الجامعي

وطن: حصلت الجامعة العربية الأمريكية على الجائزة الأولى لأفضل عمل مسرحي متكامل في مهرجان المسرح الجامعي الأول، مسابقة الراحلة ريم خليل، الذي نظمته سينما القصبة، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وقام فريق الجامعة، المكون من الطلبة، شانتال رزق الله، ومحمد عبد الله، ومريم عبيد، وإبراهيم براهمة، ويحيى مرعي، بمشاركة من الممثلة نقاء سمور، بعرض "قضية ٧٤" الذي تم إنتاجه في إطار تعزيز النشاط الفني في الجامعة، حيث شارك هذا العمل سابقا في الملتقى الدولي الحسين بوزيان للمسرح الجامعي في دولة تونس.

وفي إطار التنافس بين جامعات الوطن، وإلى جانب الحصول على المرتبة الأولى بجائزة أفضل عمل متكامل، حصدت الجامعة العربية الأمريكية ثلاث جوائز فردية، حيث حصل الطالب محمد عبد الله على أفضل ممثل، والطالبة شانتال رزق الله على أفضل ممثلة، ومدربة فريق المسرح رنين عودة حصلت على أفضل إخراج.

وبارك مسؤول الأنشطة في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة لؤي طافش الطلبة على جهودهم المثمرة، كما بارك الشركاء على هذا الإنجاز المهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي إطار رؤية الجامعة بتعميق العلاقات مع المؤسسات الفنية والثقافية، وخلق فضاء مشترك لإرفاد الحركة الفنية الفلسطينية بالأعمال المسرحية والأدائية ذو الجودة الفنية، حيث يعتبر هذا العرض أحد مخرجات التعاون مع مسرح الحرية في مخيم جنين، مؤكدا على سعي عمادة شؤون الطلبة في تطوير قطاع الفن في الجامعة العربية الأمريكية وتوظيفه كأداة تغير وتأثير على الطلبة.