إطلاق مشروع "Tech Savvy" لتعزيز قدرات الشباب الفلسطيني ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطن: بدأ اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا، بالشراكة مع مؤسسة القدس للتكنولوجيا المتقدمة (JHF) وبالتعاون مع شركة فاينانس فور جوبز، بتنفيذ برنامج (Tech-Savvy) في بداية عام 2022 والذي يهدف إلى توظيف الشباب الخريجين من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز فرص دخولهم لسوق العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات نظم المعلومات الفلسطينية - بيتا تامر برنسي أنه نظراً للمخزون الاستراتيجي الفلسطيني الهائل من العقول والخبرات والسواعد الشابة المبدعة والمميزة من خريجين وخريجات والذين هم بحاجة الى تمكين قدراتهم لدخول سوق العمل، تشكلت الرؤية المشتركة لتوفير البيئة المناسبة لهذه القدرات ولنجاحها وتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها، لذا أطلق مشروع “Tech Savvy” الذي يتمحور حول تمكين الشباب الفلسطيني ومواءمته لسوق العمل من خلال توفير الدعم اللازم لهم ذكوراً وإناثاً، عبر تزويدهم بمجموعة من التدريبات (التقنية، الحياتية) في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

تتضمن منهجية المشروع خدمات نوعية تتعلق بالإرشاد والتوجيه، لرفع كفاءة ومواءمة قدرات الشباب مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني، والعمل على تقديم خدمات توظيف وتشبيك لهؤلاء الخريجين لتوفير فرص عمل مستدامة في شركات عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو قطاعات أخرى ذات العلاقة.

يهدف المشروع إلى سد الفجوة ما بين القطاع التعليمي وما يتطلبه سوق العمل، من خلال مكونين أساسيين، وهما:

1) إشراك الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أجزاء من العملية التدريبية من أجل ضمان توافق مخرجات التدريب مع احتياجاتهم المختلفة.

2) التدريب المباشر من قبل مدربين متخصصين في مختلف مجالات البرمجة.

ويتم حالياً تنفيذ عدة مجموعات تدريبية بمواضيع مختلفة منها: Node.JS، Angular، Front-End Development، UXUI Design، Database / Integration، وJunior Full Stack، كما وسيتم تحديد باقي المواضيع لاحقاً بناءً على احتياجات المشغلين، ومن المتوقع استهداف أكثر من 120 متدرب، وإيجاد فرص توظيف لأكبر عدد ممكن منهم.

كما وسيتم توفير فرص للمتدربين للمشاركة في أسبوع فلسطين التكنولوجي – إكسبوتك الذي يعقده الاتحاد سنوياً، وإعطائهم الأولوية في الفعاليات والمسابقات التقنية التي يتم تنفيذها، وتشبيكهم مع مختلف الشركات العاملة في القطاع والجهات ذوي العلاقة عبر لقاءات واجتماعات ثنائية، فتدخلات هذا المشروع تعزز المهارات التقنية للشباب الفلسطيني استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وعلى استيعاب التحولات التقنية التي يشهدها العالم، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية الفلسطينية والذي تصب في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية قادرة على إحداث تأثير طويل الأمل في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

يذكر أن مشروع (TechSavvy) مدعوم من شركة فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية، المُنفذة لبرنامج سندات الأثر الإنمائي الخاص بتوظيف الشباب في فلسطين، بتمويل من أربعة مستثمرين وهم: صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني (بذور الزيتون)، مع العلم أن سندات الأثر الإنمائي هي برنامج تمويل بالنتائج، يمول البنك الدولي نتائج التوظيف المستدام المتوقع تحقيقها من خلال هذه السندات، تدفع عند النجاح من خلال مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)"، والمنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية (DAI) لصالح وزارة المالية الفلسطينية.