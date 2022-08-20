Realme تكشف عن واحدة من أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة

وطن: تزامنا مع كشفها عن هاتفها الجديد أزاحت Realme الستار عن سماعة ذكية مميزة تنافس من حيث التقنيات أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة الموجودة حاليا.

وحصلت سماعات Buds T100 على تصميم مميز يجعل وضعها في الأذن مريحا ويحافظ على استقرارها حتى عند الجري وممارسة التمارين الرياضية، كما تمت حماية هيكلها من الرطوبة والغبار.

وزودت هذه السماعة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما حصلت على محفظة بلاستيكية مميزة مجهزة ببطارية إضافية تكفي لشحن السماعة عدة مرات لتعمل لـ 20 ساعة إضافية.

وتحوي هذه السماعة مكبر صوت ديناميكي عالي الأداء بقطر 10 ملم صمم بطريقة تمنح الأصوات صفاء ووضوحا ممتازين، كما جهزتها Realme بتقنيات PEEK+TPU و +Bass Boost ليصبح الصوت جهورا عميقا وصافيا.

وتحوي T100 على خاصية إلغاء الضوضاء AI ENC والتي تتعرف على الأصوات الخارجية أثناء المكالمات وتعزلها ليبرز صوت المتصل ومستلم المكالمة بوضوح، فضلا عن ميزة "محسن الصوت" الذي يزيد مستوى الترددات من 97 إلى 102 ديسيبل.

المصدر: ixbit