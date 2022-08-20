حيلة من انستجرام لمنع نشر مقاطع الفيديو الخاصة به عبر تيك توك!

وطن: كشف تقرير جديد من موقع The Verge عن حيلة غير معلنة من انستجرام لمنع مشاركة مقاطع الفيديو المُنشأة عبر أداة Reels الخاصة بها عبر تطبيق تيك توك.

وفقاً للمصدر، تكمن الحيلة في عدم إمكانية حفظ مقاطع الفيديو بالصوت دون نشرها عبر Reels أولاً، فعند محاولة إنشاء مقطع فيديو قصير عبر انستجرام باستخدام إحدى مقاطع الصوت المتاحة ثم محاولة حفظ المقطع إلى الهاتف دون نشره، يتم حفظ مقطع الفيديو دون صوت.

ولحفظ مقطع الفيديو بالصوت الذي استخدمته يجب عليك نشره عبر Reels أولاً ثم تنزيله إلى الهاتف. هذه الخدعة ظهرت عبر تطبيق انستجرام على آيفون، ولم تظهر عبر التطبيق على هواتف اندرويد.

ويوضح المصدر، أن هذا الأمر حدث مع عدة أجهزة آيفون وعدة مقاطع فيديو مختلف’، ويبدو أن هذه حيلة من انستجرام لمنع استخدام قوالب Reels الخاصة بالتطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ثم التوجه إلى تيك توك لنشرها عليه.

مقاطع الفديو القصيرة على انستجرام أفضل من تيك توك

إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة عبر انستجرام باستخدام أدوات الفيديو المتاحة عبر Reels ثم التوجه إلى تيك توك لنشرها أصبح فعل شائع لدى الكثير من صانعي المحتوى.

ويرجع ذلك إلى تقديم انستجرام أدوات تحرير فيديو أفضل من تلك الموجودة على تيك توك ولا توفر أدوات تحرير متقدم.

فلا يسمح لك تيك توك باستخدام بعض الفلاتر عند البدء بلقطات تم تصويرها خارج التطبيق، ولا يسمح لك بتنزيل المقاطع التي لم تنته بعد أو تحمل علامة مائية.

وللتغلب على هذه القيود الموجودة على تيك توك، يلجأ صانعي المحتوى إلى أدوات تحرير الفيديو عبر Reels التي تسمع بميزات مثل استخدام تأثير الشاشة الخضراء في انستجرام. ثم يقومون بتحميل مقاطع الفيديو دون نشرها عبر انستجرام والتوجه إلى تطبيق آخر لنشرها.

والآن وبسبب المشكلة الموجودة في تطبيق انستجرام أصبح الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً أمام الأشخاص الذين اعتادوا على هذه الطريقة.

انستجرام تعلق على وجود مشكلة في مقاطع الفيديو

على الجانب الآخر، وعند سؤال انستجرام عن هذا الأمر، قالت أن هذا خلل في التطبيق سيتم معالجته

المصدر/ تكنولوجيا نيوز